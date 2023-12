El cantante Ricky Martin cumple 52 años soltero de nuevo

Este domingo 24 de diciembre, el cantante puertorriqueño Ricky Martin soplará 52 velas rodeado de sus seres más queridos. Sin embargo, junto a él no estará ya Jwan Yosef, con el que llegaba a un acuerdo de divorcio este mismo verano dos meses después de anunciar su ruptura. La pareja, que había estado seis años unida, ponía así el punto y final a una bonita historia de amor en la que estuvieron acompañados por los gemelos de Ricky, Matteo y Valentino, y los dos hijos en común que tuvieron durante su matrimonio: Lucía y Renn. Todo ello ha provocado que el último año del artista sea de lo más complicado.

Jwan Yosef y Ricky Martin / Gtres

Además, el pasado 4 de diciembre, Ricky Martin cancelaba su concierto en España por problemas de salud. El autor de Livin’ la vida loca tenía prevista una actuación en Madrid el 16 de este mismo mes dentro del festival ‘Christmas by Starlite’. Sin embargo, una «gripe severa» le llevaba a anunciar su ausencia en la gala. «Ricky lamenta profundamente tener que cancelar un concierto, sobre todo uno tan especial como este, y regresará pronto con toda la fuerza que lo caracteriza», se informó desde su cuenta oficial como parte del comunicado, destacando que, a causa del problema de salud que tenía el cantante, no se podía ofrecer el espectáculo «que su público merece y está acostumbrado a ver».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricky Martin (@ricky_martin)

Poco después, el mismo lanzó un mensaje a sus seguidores: «Madrid, me duele tanto tener que confirmarlo. Pido disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar», dijo desde sus redes sociales. Mientras se recupera, Ricky Martin se encuentra centrado en sus hijos. Y es que su separación con Jwan Yosef ha marcado sin duda este 2023. Ambos se conocieron a través de Instagram en 2015 y, después de seis meses de conversaciones, decidieron verse en persona en Londres. Fue entonces cuando comenzaron una relación que se hacía pública en 2016 en la Gala amFAR, en la que también anunciaban su compromiso, que terminó con una boda en 2017.

Seis años después, comunicaban su ruptura. «Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico», señaló Ricky Martin en el mes de agosto en una entrevista en Telemundo. «Cuando el público se enteró de que nos estábamos divorciando, nosotros ya habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido», agregó el cantante, que pasará sus primeras Navidades como soltero después de mucho tiempo. Antes de que Ricky comenzase su historia de amor con Jwan, el artista tuvo una relación con el empresario puertorriqueño Carlos González, que se extendió desde 2011 hasta 2013.

Ricky Martin / Gtres

Fue el primer noviazgo del cantante después de hablar en público sobre su sexualidad en marzo de 2010. Anteriormente, estuvo saliendo con mujeres como Rebecca Alba o Alejandra Guzmán. Como él mismo destacó hace solo unos años en la revista People, la sexualidad para él constituía una cosa complicada. «No todo es blanco o negro, se trata más bien de un espectro lleno de colores. Cuando salía con mujeres, estaba realmente enamorado de ellas. Me sentía a gusto, era algo precioso. No se puede fingir la química; entre nosotros existía una gran química. No estaba engañando a nadie», declaró.