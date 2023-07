La obsesión de Ricky Martin por un actor de cine para adultos, ¿el motivo de su divorcio?

La semana pasada Ricky Martin y Jwan Yosef lanzaban un comunicado en conjunto donde anunciaban inesperadamente su separación tras más de ocho años formando un feliz matrimonio : «Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos, y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años», explicaban, añadiendo que su mayor deseo a partir de ahora es «seguir teniendo una dinámica familiar saludable» y una relación centrada en su «genuina amistad». Por último, quisieron agradecer todo el cariño que han recibido desde el inicio de su relación hasta el final: «Como siempre, agradecemos todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capitulo de nuestras vidas», concluían.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricky Martin (@ricky_martin)

Sus palabras fueron publicadas por la revista People, donde millones de fans del cantante quedaron boquiabiertos ante la inesperada noticia. Siguiendo las líneas del medio citado, la ex pareja habría presentado ya los documentos judiciales necesarios para pedir la custodia fiscal y legal conjunta de los menores que tienen en común. No obstante, por ahora, los motivos que han llevado a Ricky y Jwan a tomar la decisión de tomar caminos diferentes se desconocen. Sin embargo, los rumores al respecto no han cesado y de la mano del programa Chisme No Like ha salido a la luz una posible causa que podría haber provocado su divorcio.

Según han revelado en el espacio mencionado, Ricky Martín se habría obsesionado con un actor de cine para adultos hasta tal punto que habría llevado su matrimonio hasta el peor de los finales. Se trata de Max Barz y, según desvelaron en el programa televisivo, ambos se siguen en redes sociales, desde donde habrían intercambiado varios ‘likes’ e interacciones en varias ocasiones. Por otro lado, los colaboradores también señalaron la posibilidad de que el cantante haya sido infiel a Yosef con el actor Eduardo Verástegui, un movimiento que, según los comunicadores, habría ocurrido en repetidas ocasiones.

Ricky Martin y Jwan Yosef/ Gtres

Pese a lo comentado en Chisme No Like, todavía no hay ninguna confirmación por parte de los supuestos «amantes» ni del propio Ricky Martin sobre los rumores de infidelidad pero de ser así, es probable que haya sido uno de los motivos principales que haya incitado el fin de su matrimonio. Por ahora, los protagonistas han optado por no hacer declaraciones al respecto, centrándose únicamente en preservar el entorno familiar sano por el que están luchando desde que comenzaron el proceso de divorcio.

El declive de su relación

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricky Martin (@ricky_martin)

Aunque la noticia de su divorcio ha sorprendido a muchos, lo cierto es que sus seguidores más fieles tenían varias sospechas desde hacía tiempo sobre la existencia de una posible crisis entre ellos. Se basaban en el poco contenido en redes que publicaban en conjunto y es que hacía casi un año que no compartían ninguna fotografía donde posaran el uno con el otro. La última vez que publicaron una fotografía juntos fue el pasado mes de septiembre. Por otro lado, en mayo de 2022 se celebró el Festival de Cine de Cannes, el último evento donde asistieron de la mano en calidad de invitados.