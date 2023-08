Ricky Martin rompe su silencio sobre su divorcio de Jwan Yosef

Fue a principio del pasado mes de julio cuando Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron que ponían fin a su matrimonio tras más de seis años juntos y dos hijos en común, Lucía y Renn, de cuatro y tres años respectivamente. «Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos, y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años», fueron las palabras con las que la ya ex pareja dio la noticia en un comunicado conjunto a la revista People.

En la misiva hicieron hincapié en su intención ahora de mantener una «relación familiar sana, centrada en la paz y la amistad», para así continuar con la crianza de sus vástagos. No así, en los motivos que les habían llevado a tomar caminos por separado, más allá de lo que parecían ser, según la crónica social, problemas personales que terminaron desgastando la relación». Algo, precisamente, sobre lo que ha hablado hace escasas horas, y roto así su silencio, el interprete de La Mordidita o Canción bonita en el programa Telemundo de Puerto Rico. «Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando nosotros ya habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido», ha comenzado diciendo.

Ricky Martin y Jwan Yosef en Ibiza / Gtres

Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos. Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma. Ahora, estamos mejor que nunca. Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora», añade.

«Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico. Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y repasamos nuestros buenos momentos, así como los malos y lloramos juntos, pero también nos reímos. Ahora lo voy a pasar bien, lo quiero pasar bien, vamos con calma, pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad», concluye.

Ricky Martin y Jwan Yosef en un evento en Nueva York / Gtres

Sus palabras llegan apenas unas horas después de que Jwan Yosef se pronunciara también al respecto de su divorcio y confesara cómo se encontraban sus familiares y amigos más allegados tras la drástica decisión que él y Ricky Martin habían tomado. «La familia está feliz, separados pero felices, gracias», dijo.

Sus comienzos

La historia de amor de Ricky Martin y Jwan Yosef se remonta a 2015. Ambos se conocieron a través de Instagram, aunque no fue hasta seis meses después que dieron el paso de verse en persona en Londres. En 2016 hicieron su primera aparición pública y, desde entonces, su relación fue ‘viento en popa’. «Estoy revisando y veo esta hermosa pieza de arte. Le escribí y estuvimos platicando por unos seis meses sin que yo escuchara su voz. Él vivía en Londres y cuando fui allí a conocerlo… se me cortó la respiración. Fue muy romántico», contó el cantante en una entrevista radiofónica de 2017. En 2018 la pareja se dio Sí, quiero en una ceremonia muy discreta y sencilla de la no hicieron partícipes a los medios de comunicación.