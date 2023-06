Jaydy Michel da la cara por Alejandro Sanz en su peor momento

Alejandro Sanz está atravesando un gran bache emocional en su vida. Fue el propio cantante quien lo anunció a través de sus redes sociales, confirmando que se sentía «triste y cansado» y que había momentos en los que ni siquiera «quería estar». Estas palabras causaron una gran preocupación entre sus seguidores, quienes no dudaron en mostrarle todo su cariño con miles de mensajes de apoyo. Días después trascendió la noticia de que el artista y Rachel Valdés habían decidido poner fin a su noviazgo después de más de tres años juntos. Las especulaciones no tardaron en aparecer y diferentes opiniones comenzaron a difundirse en las redes, donde muchos llegaron a la conclusión de que el desgaste psicológico de Sanz estaba ligado a su ruptura.

Cansado de habladurías, el intérprete de Corazón partío alzó la voz hace tan solo unos días para defender a la que hasta ahora había sido su pareja, dejando claro que su estado de ánimo no estaba para nada vinculado a su situación sentimental: «Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo no tiene que ver con ella», escribía en Instagram.

Ahora, otra de las mujeres que han formado parte de su pasado amoroso, Jaydy Michel, ha roto su silencio sobre el delicado momento al que está haciendo frente Alejandro Sanz: «Yo el por qué del malestar no lo sé. Estoy en contacto con él y creo que son cosas que pueden suceder. Me parece maravilloso que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos», comenzaba a decir la modelo durante los Premios Elle Eco celebrados en Madrid el pasado 7 de junio.

Aprovechando su interacción con los medios, Michel definía a su ex marido como una persona «valiente»: «Todos pasamos por malos momentos y el que alguien se abra y lo diga es de agradecer y sobre todo de respetar», sostenía. Proseguía alzando la voz sobre la dificultad emocional por la que atraviesan muchas personas diariamente y la importancia que tiene no tratar los problemas mentales como temas «tabúes». Haciendo referencia a los rumores que han empezado a circular con la intención de buscar una explicación al estado de ánimo del artista, Jaydy Michel considera que hay que respetar la decisión del cantante de mantenerle alejado de todo tipo de polémicas mediáticas.

En cuanto a su ruptura con Rachel Valdés, Jaydy Michel opina que se esta comportando como un caballero y que está siendo justo como él es: «Bravo por él», decía, intentando no entrar en mayor detalle sobre el fin de su historia de amor con la cubana. Jaydy Michel estuvo durante diez años compartiendo su vida con Alejandro Sanz y, fruto de su relación, nació Manuela, su primogénita. Aunque posteriormente ambos han rehecho sus vidas sentimentales, lo cierto es que frente a las cámaras nunca han tenido palabas malas hacia el otro, sino todo lo contrario.