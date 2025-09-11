Alejandra Rubio ha reaparecido en el plató de Vamos a ver para responder a los puntos más calientes de la biografía de Mar Flores, su suegra. La colaboradora televisiva, que sale con el primogénito de la modelo desde hace un año y medio -con el que, además, ha tenido un hijo-, ha tenido que hacer frente a los capítulos más controvertidos de la madre de su pareja, como el día que se enteró por una portada que iba a ser abuela -y no por Alejandra y Carlo, como aseguraron en la exclusiva del embarazo-.

Alejandra Rubio, rota al hablar de su familia política

En primer lugar Alejandra -que ha reconocido que leyó las memorias de su suegra una semana antes de que vieran la luz-, ha dicho que tiene «una relación muy buena con ella», pero que no iba a hablar de temas que no le pertenecían -aunque posteriormente no haya sido así-.

Alejandra Rubio sale en defensa de su suegro. (FOTO: TELECINCO)

El primer asunto que se ha abordado ha sido el idilio de Flores con Alessandro Lequio. En los últimos días, el ex de Ana Obregón ha tenido que hacer frente a las preguntas de sus compañeros. El tertuliano, que ha dejado claro que lo hace de manera gratuita a pesar de que le hayan ofrecido dinero en otros programas, ha reiterado que «él no ganó dinero por su relación con Mar» y que no filtró en ningún momento imágenes con la modelo. Por su parte, Alejandra ha opinado que le parece un asunto «complicado», por lo que ha preferido no hablar sobre ello. Además, ha zanjado que no «le ha preguntado a su madre» sobre algunos aspectos en los que su progenitora está implicada, como su amistad con Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias, ex de Flores.

Sin embargo, el momento más duro para la nieta de María Teresa Campos ha llegado cuando han comentado el capítulo en el que la modelo aborda la complicada adolescencia de su primogénito, Carlo Costanzia. «Lo estoy pasando fatal. Carlo no va a entrar en una guerra que no le pertenece. Conozco muy bien a su familia paterna de Carlo, no tengo ni una maña palabra que decir de su familia y yo no he vivido un ambiente tóxico, solo he visto a gente que se quiere mucho», ha deslizado.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Ibiza. (Foto: Gtres)

Uno de los momentos más tensos en sendas familias llegó con la temprana paternidad de Carlo y Alejandra. Cuando a penas llevaban cuatro meses de relación, los jóvenes anunciaron la llegada de su primer hijo en común a golpe de exclusiva. Aunque hasta ahora lo que se sabía era que Mar se enteró de la noticia horas antes de que se destapara el embarazo, lo cierto es que ahora ha contado que se enteró al mismo tiempo que el resto de España.

«No me conocía mucho en ese momento, pero yo considero que tengo valores, Carlo y yo teníamos claro cómo lo íbamos hacer», ha dicho Alejandra, que ha reconocido que tuvo una intensa conversación con su suegra tras destaparse la noticia. La maniquí, en esta tertulia con su hijo y su nuera, les aconsejó que, en el caso de que lo dejaran, hicieran las cosas lo mejor posible por el bienestar del pequeño