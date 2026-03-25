Alberto Dugarte sobre la ‘retirada torera’ de Alejandra Rubio: "Es una buena estrategia"

La salida de Alejandra Rubio de la televisión continúa dando mucho de que hablar. La hija de Terelu Campos ha decidido apartarse temporalmente de los platós para centrarse en su segundo embarazo y en la inminente publicación de su primera novela, titulada Si decido arriesgarme. Sin embargo, sus explicaciones han generado todo tipo de opiniones al respecto, y mientras que algunos apoyan incondicionalmente su retirada, lo cierto es que otros ponen en duda este movimiento.

Sin ir más lejos, Alberto Dugarte, uno de los maquilladores más destacados de nuestro país, y reconocidos por ser uno de los favoritos entre las celebridades, no ha tenido problema en pronunciarse al respecto. Lo ha hecho desde la presentación de la serie documental Benita, donde ha confesado entre risas, que cree que Alejandra regresara más pronto que tarde al mundo televisivo. «Bueno, dejará la televisión hasta que dé a luz, me imagino. Es una buena estrategia. Además dicen que a los Campos hay que dejarlos descansar para que después florezcan mucho más. Y ella es una Campos, entonces va a tener que dejar descansar el campo», señalaba.

Alberto Dugarte en la presentación de la serie documental ‘Benita’. (Foto: Gtres)

Sobre si se leerá o no la novela que está a punto de publicar, Alberto también ha sido claro. «No creo que me lea el libro que ha escrito. No sé si me interesaría mucho. […] Aunque si es erótico, puede que me lo lea», respondía con humor. Por otro lado, señalaba que, aunque no tenía una relación muy estrecha con ella a día de hoy, «la quería mucho y le parecía una niña superlinda».

Los motivos por los que Alejandra Rubio ha dejado la televisión

Fue el pasado martes, 24 de marzo, cuando la nieta de la recordada María Teresa Campos decidió anunciar que se retiraba temporalmente de la televisión. Lo hizo coincidiendo con su cumpleaños y desde el plató del programa Vamos a ver, donde señaló que consideraba que, dada las circunstancias, «era le mejor decisión que podía tomar». «No quiero estar más aquí. No por vosotros, sino porque no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo, no puedo seguir lidiando con esta situación, en mi estado, y no puedo. Simplemente hay veces que hay que parar, que no te compensa, y que ya está y no pasa nada», comentaba.

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«Creo que no he tenido un trato justo. Tengo 25 años y parece que a la niña hay que regañarla por todo. Yo sé que me equivoco en muchas cosas, pero suelo pedir perdón. A mí no me ha protegido nadie en la televisión y no hay más que ver los programas […] Me voy muy agradecida a esta cadena porque he hecho cosas fantásticas y he conocido a gente con la que me llevo muy bien y es fantástica», decía. Por otro lado, hacía hincapié en que dejaba la puerta abierta a regresar en algún momento, aunque no es algo que tuviera seguro que sucediera. «Tengo que ver cómo se sucede todo y también si luego quieren que regrese», concluía.

Tal vez por estas declaraciones, Alberto Dugarte ha comentado públicamente que cree que volverá más pronto que tarde a su puesto de trabajo. Y es que lo cierto es que la vida de Alejandra es como la de los toreros, que nunca se cortan la coleta.