Los signos que este año van a dar un giro de 180º en su vida, según el horóscopo chino

El año 4724 del calendario lunar se extenderá hasta el 6 de febrero de 2027 y está marcado por una fuerte energía Yang. El Caballo de Fuego se describe como un signo creativo, noble y enérgico, pero también impredecible y temperamental. Esta fuerza, si no se logra canalizar o, puede desbordarse y generar situaciones caóticas. Por ello, la astróloga Ludovica Squirru plantea diversas claves para «cabalgar» esta energía sin salir perjudicados. En primer lugar, destaca la importancia de cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu de manera integral y holística.

En segundo lugar, subraya el valor del espíritu comunitario. Aunque el Caballo de Fuego puede tener una tendencia individualista, también despierta un fuerte sentido de colaboración y apoyo mutuo. Por último, la tercera clave es el desarrollo de la intuición como herramienta de protección mental. La autora advierte que este periodo puede sentirse intenso y hasta «casi irreal», por lo que resulta imprescindible aprender a confiar en la intuición para evitar engaños, errores o situaciones perjudiciales.

Los signos del horóscopo chino

El Caballo se lleva bien con el Tigre, el Perro, la Cabra y el Conejo. Son signos con los que puede compartir ideales, creatividad y espíritu aventurero. El año del caballo será muy emocional, de carácter intempestivo, con saltos cuánticos en la ciclotimia que podrían afectar su salud holística».

Las personas nacidas bajo el signo de la Rata se caracterizan por su sabiduría y por disfrutar de la compañía de familiares y amigos. Además, suelen estar siempre dispuestas a brindar apoyo y ayudar a quienes las rodean.

Las personas del signo del Buey destacan por ser pacientes y tranquilas, además de transmitir cariño, confianza y respeto. Son grandes trabajadoras y se sienten cómodas en ambientes donde predominan el orden y la organización. Alcanzan sus metas gracias a su esfuerzo y dedicación.

Quienes pertenecen al signo del Tigre son personas apasionadas y llenas de energía. Generalmente no pasan desapercibidas, ya que poseen un carácter aventurero, independiente e ingenioso.

Las personas nacidas bajo el signo del Conejo poseen cualidades humanas muy valoradas, como la prudencia, la inteligencia y la amabilidad. También se caracterizan por ser discretas, previsivas y atentas con los demás.

El signo del Dragón simboliza fuerza, poder y energía. Las personas que pertenecen a él suelen ser creativas, emprendedoras y afortunadas. Además, tuebeb una gran vitalidad.

Las personas del signo de la Serpiente son astutas y saben claramente lo que desean, así como la forma de conseguirlo. Son muy leales con su familia y amigos, aunque esperan recibir el mismo afecto y atención que ofrecen.

Las personas nacidas bajo el signo del Caballo se distinguen por ser optimistas, alegres y entusiastas. Además, disfrutan de las aventuras y tienen facilidad para relacionarse con los demás.

Las personas del signo de la Cabra destacan por su personalidad artística, elegante y afectuosa. Prefieren la tranquilidad y valoran profundamente a la familia, el hogar y el contacto con la naturaleza.

Las personas nacidas bajo el signo del Mono, gracias a su inteligencia y capacidad de adaptación, suelen resolver problemas con facilidad y desenvolverse muy bien en distintas situaciones.

Las personas del signo del Gallo suelen ser atractivas, observadoras y muy detallistas. Además, se caracterizan por ser organizadas y eficientes. En el amor son románticas y persistentes.

Las personas nacidas bajo el signo del Perro se caracterizan por ser honestas, responsables y leales. Además, tienen una gran capacidad para escuchar y brindar apoyo a los demás.

Las personas del signo del Cerdo destacan por ser sinceras, amables y generosas. Se caracterizan por actuar con honestidad y por mantener una actitud sencilla y auténtica frente a la vida. En el amor son pacientes, afectuosas y apasionadas.

Búfalo

«La relación entre el buey y el equino es de ‘atracción fatal’. Por eso les recomiendo que hagan todas las prácticas de autoayuda que conozcan, pues el año del caballo será una multiprocesadora acelerada de situaciones que deberá resolver en menos de lo que canta un gallo», sostiene la astróloga. Al mismo tiempo, recomienda: “Si tienen temas familiares de herencias, papeles y gestiones legales, intenten cerrarlas en el año del ofidio, pues el mundo estará desbocado, peligroso, agresivo, demandante y con tiempo de descuento».

Serpiente

«El mundo estará más hostil, agresivo, egoísta. Habrá que recomponer el ADN, las pequeñas cosas de la vida, los amigos, la familia que quedó atrapada en la oscuridad y necesita su templanza, inteligencia y visión para las decisiones que hay que afrontar con coraje. No es un tiempo para confiar en la suerte, el azar, los mecenas. Dejará el sobrepeso de responsabilidades que le limitaron su expansión y crecimiento», advierte.

Cerdo

«Tendrá que estar preparado para cambios inesperados en cualquier momento en su hábitat, un trabajo que surja, tal vez algún distanciamiento de sus seres queridos, y ganancias o pérdidas en simultáneo. Es recomendable que haga yoga, taichí, meditación dinámica combinados con laborterapia, artes marciales, tenis y fútbol».