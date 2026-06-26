Ni Piscis ni Sagitario: las peores suegras pertenecen a estos 3 signos del zodiaco

¿A qué signos del zodiaco crees que pertenecen las peores suegras? En el mundo de la astrología, pocas relaciones generan tanto interés como la de las suegras y sus yernos o nueras. Más allá de la convivencia, el zodiaco se ha convertido en una herramienta práctica que ayuda a entender por qué algunas personalidades chocan más que otras.

Ahora bien, cabe recordar que la astrología no es una ciencia 100% exacta, sino un conjunto de creencias y tradiciones que sostiene que existe una relación entre la posición y el movimiento de los planetas y las estrellas y el carácter y el comportamiento de los individuos. En este contexto, hay ciertos signos que, por su energía dominante o su tendencia a controlarlo absolutamente todo lo que ocurre a su alrededor, se asocian con suegras difíciles de tratar. Y sí: ni Piscis ni Sagitario ocupan los primeros puestos en esta lista.

Los signos del zodiaco a los que pertenecen las peores suegras

En astrología, la carta natal influye en gran medida en cómo una persona expresa su rol familiar; algunos signos son más emocionales, otros más racionales, y otros directamente más dominantes. Cuando estas energías se trasladan al entorno familiar, pueden dar lugar a dinámicas complicadas especialmente si existe una fuerte necesidad de control o de protección hacia los hijos.

Escorpio

Cuando se habla de suegras complicadas, Escorpio siempre ocupa el primer puesto en el ranking. Se trata de un signo muy intuitivo y emocional que necesita tener el control de todo aquello que considera importante, especialmente su familia.

La suegra Escorpio nunca pasa desapercibida; al principio puede parecer reservada, pero cuando percibe una amenaza (real o imaginaria) hacia su hijo o hija, puede reaccionar de una manera totalmente inesperada. Sin embargo, no todo es negativo; una suegra nacida bajo este signo zodiacal puede ser muy sacrificada y leal cuando considera que su entorno merece su confianza.

En la convivencia, no entiende de medias tintas; o acepta por completo a su nuera o yerno, o mantiene una distancia emocional que puede aumentar con el tiempo. Y aunque no siempre lo expresa directamente, su lenguaje no verbal suele ser muy claro. La astrología la describe como» una suegra que no olvida fácilmente y que necesita sentir que tiene un lugar importante en la vida de su familia».

Capricornio

Capricornio ocupa otro de los puestos más habituales en este ranking astrológico. Su energía está asociada a la disciplina y la responsabilidad, lo que se traduce en expectativas muy claras sobre cómo se deben hacer las cosas en el entorno familiar. Sabe muy bien lo que es «correcto» y, aunque no siempre es conflictiva desde el punto de vista emocional, sí puede ser muy estricta, exigente y crítica en determinadas circunstancias.

Normalmente, su forma de mostrar afecto es puramente práctica, pero esa necesidad de control puede ser interpretada por la pareja de su hijo o hija como una intromisión constante. En el lado positivo, Capricornio es uno de los signos más fiables del zodiaco. Una suegra Capricornio puede ser un pilar sólido en momentos difíciles, alguien que resuelve problemas y aporta estabilidad.

Cáncer

Cáncer es el tercer signo que completa este ranking. A diferencia de Escorpio o Capricornio, su complejidad no viene del control, sino de la emoción y el apego. La suegra Cáncer es profundamente familiar; su vida gira en torno al hogar, lo que la convierte en una figura muy protectora. El problema aparece cuando ese apego se vuelve excesivo, hasta el punto de no aceptar la independencia de su hijo o hija, especialmente cuando entra una nueva pareja en su vida.

Sin embargo, también es una de las suegras más cariñosas del zodiaco; su problema no es la falta de amor, sino el exceso de implicación emocional. En astrología, representa el hogar y la protección, y como suegra puede convertirse en una figura muy presente, a veces incluso demasiado.

Escorpio y Sagitario

«Cuando el fuego de Sagitario se encuentra con el elemento agua de Escorpio, se temen y se respetan. El agua sabe que en cualquier momento, si se lo propone, puede apagar el fuego. Por su parte, el fuego sabe que puede secar el agua. Ambos signos intuyen el peligro, lo que inevitablemente los llevará a uno en brazos del otro. La jovialidad y alegría de Sagitario serán como gotas de lluvia en el corazón sediento de Escorpio. Sagitario, poco diplomático, puede herir profundamente a Escorpio, que, además, es muy dado a la melancolía y a los altibajos emocionales.

Ambos pueden aprender mucho juntos. Sagitario puede enseñar a Escorpio a ser más cálido con los demás y más optimista y divertido. Escorpio lleva a Sagitario a contactar con sus emociones totalmente instintivas. Si Escorpio controla su espíritu posesivo, y es consciente de que Sagitario nació libre y sin ataduras, ambos vivirán una relación duradera», detalla Esperanza Gracia.