La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, viernes 10 de julio

No es ningún secreto que Valle Salvaje y La Promesa, con el paso del tiempo, se han convertido en dos de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Cabe destacar que esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante dos de las historias más espectaculares y, sobre todo, que más están dando de qué hablar en nuestro país. Es evidente que están marcando un antes y un después en numerosos aspectos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo capítulo de estas series. Eso sí, este viernes 10 de julio, RTVE ha tomado la firme decisión de no emitir un nuevo episodio de Valle Salvaje y La Promesa. ¿Cuál es la verdadera razón por la que han dado este paso a pesar de ser conscientes del malestar que generaría entre los seguidores de estas dos ficciones que se emiten en La 1 de Televisión Española?

La respuesta es clara: la emisión en directo del partido que enfrenta a España y a Bélgica, dentro de la Copa del Mundo FIFA 2026. Es un hecho que el encuentro no se celebra en el horario que normalmente ocupan las ficciones diarias, pero sí que se hará una previa en la que, desde RTVE, se va a ofrecer la última hora de los jugadores, así como todos los secretos de cara a este enfrentamiento de cuartos de final. Por lo tanto, en la tarde del viernes 10 de julio, aunque sí podremos ver una nueva entrega de Directo al Grano de 15:50 a 18:30 h (una hora menos en las Islas Canarias), lo cierto es que se ha cancelado la emisión de los nuevos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa. En esa franja, disfrutaremos de Camino a NY, la previa al partido de la Selección Española (de 18:30 a 20:45 h, una hora menos en el archipiélago canario), que se emitirá a partir de las 20:45 h.

¿Qué ocurrió en los últimos capítulos emitidos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

En el capítulo 444 de Valle Salvaje, los espectadores han podido ser testigos de cómo el obispo consigue dejar a todos verdaderamente boquiabiertos con su veredicto sobre Victoria. Una situación sorprendente e impactante que, a buen seguro, va a marcar un gran punto de inflexión en muchos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, han podido observar cómo, tras una conversación que lo marca, Alejo no tiene reparos a la hora de compartir con Manuela todos y cada uno de los miedos que siente Braulio. Pero no todo queda ahí, puesto que termina constatando cuán lejos está su primo de ver la realidad. ¿Va a cambiar algo esa confesión?

En cuanto a La Promesa, en el capítulo 865, hemos podido ver cómo Jacobo recibe la peor de las noticias, y es que su madre y su hermano han sufrido un accidente. Aunque su padre le dice que no es grave, él no cree en su palabra. Las cocineras no dudan en preguntar a Petra sobre su hermana Tomasa, pero ella prefiere guardar silencio.

Julieta no se alegra del acuerdo de Ciro con Manuel e insiste en que se marchará de palacio, mientras que Curro y Ángela han tomado la decisión de mentir sobre su futuro para evitar presiones. Adriano no puede evitar preocuparse por Jacobo y lo anima a ir con su familia, pero él se niega a ceder. Pía continúa ocultando lo que sabe sobre la muerte de Jana, mientras que confirma a María los peores temores: a su pequeña le ocurre algo. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.