La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, miércoles 1 de julio

Valle Salvaje y La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se han convertido en dos de las series diarias que más éxito continúan cosechando en nuestro país. Algo que se han ganado a pulso, y no es para menos. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante dos impresionantes historias que, pase lo que pase, ya han marcado un antes y un después en muchos aspectos. De hecho, es un hecho que cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de estas series. A pesar de todo, tal y como ocurrió el pasado lunes 29 de junio, este miércoles 1 de julio los espectadores de La 1 de Televisión Española se han quedado descolocados ante la nueva decisión de RTVE de no emitir un nuevo capítulo ni de Valle Salvaje ni de La Promesa. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera razón por la que la cadena pública ha dado ese paso, a pesar del profundo malestar que podrían llegar a generar entre los seguidores de ambas series?

La respuesta es clara: dar paso a la emisión en directo del partido que enfrenta a Inglaterra y a República Democrática del Congo, dentro de la Copa del Mundo FIFA 2026. Como suele ser habitual, no solamente disfrutaremos del encuentro, sino que disfrutaremos de un programa especial de RTVE. Por lo tanto, la tarde del miércoles 1 de julio, aunque podremos disfrutar de una nueva entrega de Directo al Grano de 15:50 a 17:45 h (una hora menos en las Islas Canarias), estará marcada por la cancelación de la emisión de los nuevos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa. En esta franja, entre las 17:45 y las 20:00 h (una hora antes en el archipiélago canario), veremos el partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Con posterioridad, de 20:00 a 20:25 h, se emitirá una nueva entrega de Camino a NY, el programa especial de RTVE donde repasará la última hora del Mundial 2026.

Todo ello contando que el partido no acabe en empate y tengan que jugar la prórroga o los penaltis, ya que, al ser un partido de dieciseisavos, solamente puede haber un ganador, que será el que pase a octavos. De ser así, la programación de RTVE se modificaría sobre la marcha, dando más espacio de emisión al encuentro.

¿Qué ocurrió en los últimos capítulos emitidos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

En el capítulo 441 de Valle Salvaje, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Enriqueta no duda un solo segundo en presionar a Braulio para que conquiste a Manuela cuanto antes. Victoria, por su parte, no tiene reparos a la hora de arremeter contra Mercedes.

Y todo por no alertar a su aliado de la diócesis. Aun así, Dámaso no duda un solo segundo en señalar a Hernando como culpable de lo sucedido. Este, visiblemente implacable, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para pedir a Aurelio el máximo castigo para la Salcedo.

Respecto a La Promesa, en el capítulo 862, hemos sido testigos de cómo Manuel no confiesa a Curro la verdadera razón de su oferta a Ciro, aunque sí es honesto con Julieta. Carlo y Samuel están muy preocupados por la tardanza de María cuando, de un momento a otro, Alonso aparece ensangrentado en palacio.

Leocadia y Lorenzo están enfadados al ver cómo Jacobo y Ciro se van a llevar una fortuna y ellos no, mientras que la familia se entera de la visita de Máximo, cuya lista de exigencias ha producido una enorme indignación en la señora de Figueroa. Abrumado por la culpa, Adriano pide a Martina poner fin a su relación. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.