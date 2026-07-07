La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, martes 7 de julio

Valle Salvaje y La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se han convertido en dos de las ficciones diarias que más éxito continúan cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Es evidente que estamos ante dos historias que, pase lo que pase, ya han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Hasta tal punto que cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega. Eso sí, hay que tener en cuenta que este martes 7 de julio, los espectadores se han visto sorprendidos al ver cómo RTVE ha decidido no emitir un nuevo capítulo de Valle Salvaje y de La Promesa. Ahora bien, ¿cuál es el motivo por el que han dado este paso, a pesar del malestar que puede generar entre los seguidores de ambas series?

La respuesta es clara: la emisión del Tour de Francia y del partido que enfrenta a Argentina y Egipto en octavos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026. Todo ello sumado a una cobertura previa y posterior al encuentro que se celebrará en Atlanta. Todo ello contando con que podría alargarse su emisión con la prórroga y posibles penalties. De esta forma, la programación de la tarde del martes 7 de julio queda de la siguiente manera:

15:20 a 15:50 h – Teledeporte Directo al Mundial

15:50 a 17:45 h – Ciclismo Tour de Francia 2026 4.ª etapa: Carcasso – Foix

17:45 a 20:00 h – Copa del Mundo FIFA 2026 (Argentina – Egipto)

20:00 a 20:25 h – Camino a NY

¿Qué ocurrió en los últimos capítulos emitidos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

En Valle Salvaje, cuyo capítulo 442 fue emitido el pasado viernes 3 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de cómo Enriqueta está verdaderamente harta de esperar el cobro de la deuda. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de exponer a don Hernando una nueva idea para saldarla.

Como era de esperar, al marqués le parece algo verdaderamente intolerable. Dámaso se ve en la obligación de tomar ciertas medidas respecto a Aurelio. Todo ello mientras Victoria se muestra profundamente decidida a todo, hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de ordenar a Benigna el peor crimen de todos. ¿Ha llegado el final de Matilde?

En cuanto a La Promesa, en el capítulo 863, hemos podido ver cómo Adriano rompe con Martina, al sentirse incapaz de seguir arriesgándose a ser descubiertos. Ella y Jacobo pelean cada día más, mientras que Petra trata de averiguar si Máximo traerá a su propio servicio, puesto que su hermana Tomasa trabaja para el duque y hace quince años que no se hablan.

Curro y Ángela celebran que la llegada de Máximo vaya a opacar su posible marcha, mientras que Manuel acaba explicando a Alonso y Curro que cedió a Ciro parte de su empresa por la concordia familiar. Julieta da un toque de atención a su marido, a quien tacha de ser un caradura. Leocadia propone a Ángela un viaje madre-hija, mientras que Manuel se planta ante Ciro. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.