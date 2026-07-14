La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, martes 14 de julio

Valle Salvaje y La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se han convertido en dos de las series diarias que más éxito siguen cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante dos de las historias más espectaculares y que más están dando de qué hablar en nuestro país. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo capítulo de estas ficciones. Este martes 14 de julio, RTVE ha tomado la firme decisión de no emitir un nuevo capítulo de Valle Salvaje y La Promesa. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero motivo por el que han dado este importantísimo paso, a pesar de ser conscientes del malestar que iban a generar entre los seguidores de ambas series que se emiten, de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española?

La respuesta es sencilla: la emisión en directo de la primera de las dos semifinales del Mundial, que enfrenta a España y a Francia. A pesar de que el partido se disputará a partir de las 21:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), como suele ser habitual en RTVE, darán espacio a una cobertura previa. Desde las 15:20 a las 15:50 h (una hora menos en el archipiélago canario) disfrutaremos de una nueva edición de Teledeporte Directo al Mundial, mientras que a partir de las 15:50 y hasta las 17:20 h veremos la 10.ª etapa del Tour de Francia (Aurillac – Le Lioran). De 17:20 a 18:30 h veremos Directo al Grano, mientras que la previa Camino a NY se emitirá desde las 18:30 a las 20:45 h (una hora menos en las Islas Canarias). Por último, de 20:45 a 23:00 h (si no hay prórroga y penaltis), veremos a España disputar la semifinal contra Francia.

¿Qué ocurrió en los últimos capítulos emitidos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

En el capítulo 445 de Valle Salvaje, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, a Rafael parece que no le queda otra opción que plantearse las exigencias de Enriqueta. Todo ello mientras Manuela consigue dejar completamente descolocado a Braulio con una confesión de lo más inesperada.

Lejos de que todo quede ahí, han podido observar cómo absolutamente nada de lo que ha sucedido se compara con la revelación de Rosalía a Luisa y Bárbara. Es más que evidente que estamos ante una verdad que, inevitablemente, amenaza con cambiarlo todo. ¡Estaríamos ante un gran punto de inflexión, en muchos aspectos!

En cuanto a La Promesa, en el capítulo 866, hemos podido ver cómo Manuel, que también está enamorado de Julieta, trata de convencerla para que se quede. El doctor confirma que algo sucede a la pequeña de María Fernández, pero no tiene ni idea de qué. La incertidumbre sobre el diagnóstico angustia a todos los habitantes de palacio, mientras que Martina trata de apoyar a Jacobo, que sigue muy preocupado tras el accidente de su madre y su hermano.

Máximo de Buenaventura llega a palacio y llega acompañado por su servicio personal: Julio es su ayudante de cámara y Tomasa su doncella de confianza. Los nuevos criados muestran una fría actitud que termina generando fricciones en el personal de palacio. María y Carlo están angustiados por su hija, mientras que Ciro no duda en pedir a Julieta algo sorprendente, como es tener un hijo. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.