La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, jueves 2 de julio

Valle Salvaje y La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se han convertido en dos de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante dos de las historias más sorprendentes y que más están dando de qué hablar en nuestro país. ¡Están marcando un antes y un después en numerosos aspectos! Es más, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de estas series, aunque, eso sí, este jueves 2 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española se han visto sorprendidos ante la nueva decisión de RTVE de no emitir un nuevo capítulo de Valle Salvaje y de La Promesa. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera razón que hay detrás de esta nueva decisión, a pesar de ser conscientes del malestar que generaría entre los más fieles seguidores de ambas ficciones?

La respuesta es sencilla: la emisión en directo del partido que enfrenta a España y a Austria, dentro de la Copa del Mundo FIFA 2026. Es cierto que el encuentro no se celebra en el horario que normalmente ocupan las series, pero sí que se hará una previa donde, desde RTVE, se dará la última hora de los jugadores y todos los secretos de cara a este enfrentamiento de dieciseisavos. Por lo tanto, en la tarde del jueves 2 de julio, aunque sí podremos ver una nueva entrega de Directo al Grano de 15:50 a 18:30 h (una hora menos en las Islas Canarias), la realidad es que se ha cancelado la emisión de los nuevos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa. En esa franja de emisión, disfrutaremos de Camino a NY, la previa al partido de la Selección Española (de 18:30 a 21:00 h, una hora menos en el archipiélago canario), que se emitirá a las 21:00h.

¿Qué ocurrió en los últimos capítulos emitidos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

En el capítulo 441 de Valle Salvaje, emitido el pasado martes 30 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Enriqueta no duda un solo segundo en presionar a Braulio, y todo para que conquiste a Manuela a la mayor brevedad posible, antes de que sea demasiado tarde.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han podido ver cómo Victoria no tiene reparos a la hora de arremeter contra Mercedes. Y todo por no alertar a su aliado de la diócesis. Aun así, Dámaso se arma de valor para señalar a don Hernando como culpable. Este, visiblemente implacable, ha pedido a Aurelio el castigo máximo para la Salcedo.

En cuanto a La Promesa, en el capítulo 862, observamos cómo Manuel no confiesa a Curro la verdadera razón de su oferta a Ciro, a pesar de que con Julieta sí que fue sincero. ¡Es evidente que sus sentimientos aumentan considerablemente! Samuel y Carlo están preocupados por la tardanza de María cuando, de un momento a otro, Alonso aparece en palacio completamente ensangrentado.

Lorenzo y Leocadia están enfadados porque Jacobo y Ciro, por diversas cuestiones, se van a llevar una fortuna, y ellos no. La familia se entera de la visita de Máximo y Leocadia se indigna con la lista de exigencias. Visiblemente abrumado por la culpa, Adriano le pide a Martina poner fin a su relación. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión.