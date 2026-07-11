Nandu Jubany, chef español con estrella Michelin: «Para preparar los mejores macarrones a la boloñesa, añado al final tres huevos batidos; hacen que sea aún más sabroso»

Los mejores macarrones a la boloñesa se hacen con tres huevos batidos al final, que hacen que nos quede un plato de lo más sabroso, Nandu Jubany nos da un consejo de estrella Michelin. Cada vez más, necesitamos buscar esas recetas tradicionales que pueden sumergirnos en lo mejor de este tipo de detalles que acabarán marcando la diferencia. Un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Este chef español con estrella Michelin puede darnos este cambio de tendencia a la hora de cocinar un clásico. Nada más y nada menos que los macarrones a la boloñesa de toda la vida. Esa combinación de carne con un toque de pasta y una mezcla de ingredientes que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en breve. Volvemos a la tradición más absoluta para conseguir crear un plato de pasta con estrella Michelin. Nandu Jubany nos da un consejo de esos que nos costará creer, con un toque de huevo mezclado con la salsa ganaremos en sabor y en cremosidad.

Tres huevos batidos hacen que sea más sabrosos

Podrás tener un plato que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, de la mano de una combinación que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada gesto cuenta.

Son tiempos de aprovechar todos los recursos que pueden acabar siendo lo que nos dará un pequeño gesto que puede ser esencial. Un plato de pasta es la manera más rápida de llenar el plato con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de cerca.

Es hora de aprovechar este tipo de elementos que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. Este tipo de recetas de esas de toda la vida, tienen truco. Es una manera de acabar consiguiendo lo que nos acompañará en breve, de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Esta combinación de ingredientes puede acabar siendo lo que nos dará un plys de buenas sensaciones. Este pequeño gesto puede cambiar por completo una receta tradicional que parece sencilla, pero tiene una complejidad que deberemos empezar a tener en consideración.

Este chef español con estrella Michelin, Nandy Jubany nos da este consejo

Nandy Jubany nos aportará este detalle que puede cambiar por completo un plato de esos que impresionan y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Añadir huevos a una salsa que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve en estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta.

Te proponemos una receta de esas que siempre quedan bien, en la que puedes poner en práctica esta receta que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Un cambio a la hora de conseguir este plus de buenas sensaciones que necesitamos.

Ingredientes:

400 gr de carne picada

500 gr de macarrones

400 gr de tomate pelado y triturado

½ l de leche

1 cucharada sopera de harina

2 cucharadas de mantequilla

1 hoja de laurel

Queso rallado

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

Cómo preparar macarrones con carne y bechamel