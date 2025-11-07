Xabi Alonso se ha visto obligado a abrir un casting para ser el ‘nuevo’ Aurélien Tchouaméni. La lesión del centrocampista, que estará de baja las próximas tres semanas, deja hueco a otro jugador que tenga que actuar como pivote. El único puro era el francés, aunque hay otros dos que tienen experiencia en esa posición y que a día de hoy parecen las únicas alternativas. Se trata de Eduardo Camavinga y Fede Valverde.

El entrenador del Real Madrid tendrá que apostar por alguno de ambos para el partido de Liga de este domingo en Vallecas, el último antes del y último parón de selecciones de 2025. Al menos, Xabi cuenta con el alivio de que la cita internacional le permitirá contar con Tchouaméni prácticamente a la vuelta y que este rompecabezas será algo puntual.

Lo normal sería que el francés se perdiese sólamente los choques ante Rayo Vallecano y Elche y que pudiese reaparecer en Champions frente al Olympiacos en Atenas. De esta manera, Xabi tendrá que elegir entre un Camavinga que viene de realizar una mala actuación en Anfield, aunque escorado a la derecha.

El ‘6’ del conjunto blanco sabe bien lo que es actuar de pivote, pues lo hizo con Carlo Ancelotti en numerosas ocasiones, incluida la final de Champions de 2024 en la que rindió a gran nivel contra el Borussia Dortmund ante la baja de Tchouaméni. Sin embargo, la pasada temporada dejó más dudas por culpa de las lesiones y de que siempre le ha costado volver a coger el tono físico.

Camavinga y Valverde, únicas alternativas a Tchouaméni

Este fin de semana, tras naufragar en Liverpool, Camavinga podría contar con otra oportunidad de oro para hacerse con un hueco en el once de Xabi y recuperar la confianza del entrenador. Aunque si el francés no es titular, todo apunta a que ese sitio lo ocupará un Valverde que acabó tocado en Anfield, pero que está al 100% para acudir al rescate de los blancos en otra posición distinta a la suya.

Esa opción, a su vez, abriría la puerta a un Trent Alexander-Arnold que regresaría al lateral derecho después de que el uruguayo haya jugado en el costado los seis últimos partidos. Valverde debería readaptarse a un puesto que no desconoce por completo, pero que no se adapta para nada a sus características al tener que actuar más de cierre y tender puentes entre la defensa y el medio.

Todo ello ya lo barrunta Xabi, que aún tiene dos sesiones para decidir de cara a un choque en el que su equipo buscará su undécimo triunfo en Liga. El Real Madrid viene de sufrir un duro tropiezo en Anfield y, para colmo, ha perdido al que estaba siendo su guía. Tchouaméni había sido titular en todos los duelos de esta temporada salvo ante el Levante y Alonso se las tendrá que ingeniar para que el equipo sienta lo menos posible su ausencia durante estas tres semanas.