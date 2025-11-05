Camavinga pierde el tren

Anfield era un partido muy importante para Eduardo Camavinga. Tras la lesión que sufre Mastantuono en el pubis y que, por el momento, lo tiene sin fecha de regreso, al francés se le abrió la oportunidad de entrar directo al once titular del Real Madrid. Tras comenzar de inicio en el Clásico contra el Barcelona, el duelo contra el Liverpool se veía como una segunda oportunidad para tratar de asentarse en el equipo titular.

Xabi ha demostrado que aún tiene dudas respecto a la idea de equipo que maneja. Mastantuono está siendo el más utilizado, pero en el segundo partido importante tras el derbi, frente al Barcelona, Camavinga entró en el once. En el Clásico funcionó la apuesta por el galo, pero contra el Liverpool no surtió el efecto deseado.

Xabi insistió con Camavinga en la banda derecha, una posición poco habitual para el francés, y esta vez no encontró su sitio. El galo se mostró impreciso, no llegó al corte y no dio salidas en ataque al equipo. De hecho, fue el primer cambio de los madridistas a los 69 minutos.

Camavinga seguirá teniendo oportunidades en los próximos partidos. Xabi Alonso sigue teniendo dudas, pero mientras Mastantuono continúe lesionado, el francés será la primera opción. Y, por delante, deberá subir su nivel para convertirse en el jugador que en el club siempre han esperado que sea y que, hasta el momento, no ha aparecido.

Ser o no ser para Camavinga

Camavinga ha iniciado este año su quinta temporada en el Real Madrid, un lustro de blanco en el que ya ha ganado dos Champions. Sin embargo, busca, de la mano de Xabi Alonso, conseguir asentarse de una vez por todas en el centro del campo madridista. Antes, la presencia de Modric y Kroos, e incluso de Casemiro en su primer año, dificultaba que el galo pudiera ganar peso en el once. Ahora, sin ninguno de los tres, debería ser el momento de que el talentoso futbolista se reivindicase, pero no lo ha conseguido hasta la fecha.

El futbolista ha dejado grandes sensaciones durante estos años: es un jugador con un excelente toque y un enorme despliegue físico. Sin embargo, las lesiones le han impedido tener la continuidad suficiente para asentarse en el centro del campo del conjunto blanco. Este curso empezó de la peor forma posible, con un nuevo contratiempo en forma de lesión, pero ahora tiene ante sí la oportunidad de demostrar que puede ser importante. Cada partido, cada aparición, es importante.