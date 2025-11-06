Falsa alarma: Valverde no está lesionado

Federico Valverde no sufre lesión y podrá ser de la partida contra el Rayo Vallecano este domingo en Vallecas. El centrocampista uruguayo del Real Madrid se sometió este jueves a diversas pruebas médicas en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde los servicios médicos del club blanco confirmaron que no hay dolencia. Tras haber descansado el miércoles, el futbolista acudió al entrenamiento junto a sus compañeros, pero rápidamente se determinó que debía pasar por los exámenes pertinentes para conocer si tenía algún problema físico, que finalmente fue descartado.

Valverde fue sustituido en los últimos compases del partido correspondiente a la cuarta jornada de la Champions. Al término del encuentro, el jugador reconoció ante los medios que había sentido una molestia que le incomodó durante la segunda mitad. «No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice que me dolió. Ahora veremos», explicó el uruguayo, visiblemente preocupado, aunque confiado en que, como ha sido, no fuese nada.

La baja del centrocampista hubiese supuesto un contratiempo importante para Xabi Alonso, ya que perdía a una pieza clave tanto en el mediocampo como en el sistema defensivo. De cara al próximo compromiso liguero ante el Rayo Vallecano, que se disputará el domingo en el estadio de Vallecas, el técnico italiano podrá contar con él.