Fede Valverde preocupó al madridismo con sus palabras al término del partido de Champions entre Liverpool y Real Madrid en Anfield, donde los blancos cayeron por 1-0 con un gol de cabeza de Mac Allister. El uruguayo, que completó los 90 minutos como lateral derecho, acabó tocado el choque, tocándose el abductor y nada más concluir dijo que puede haber lesión.

«Sí, no sé si fue algo muscular o algún gesto que he hecho que me ha dolido. Ahora veremos», comenzó. «Veníamos a intentar ganar, llevarnos los tres puntos. Sabemos que es un campo muy complicado. Tuvimos ocasiones, ellos también. Dejamos ir tres puntos por una jugada a balón parado. Fue una seguidilla de tres o cuatro que nos han cabeceado. Sabíamos que eran fuertes, pero nosotros debemos serlo más que ello defendiendo con más actitud», demandó.

«En la segunda parte tuvimos más dominio, nos sentíamos cómodo. Nos faltó llenar el área. A seguir mejorando», añadió. «Queríamos ganar, siempre es lindo poder ganar aquí, es algo único. Hoy nos tocó perder. Gracias a la gente por venir con este clima. Es un golpe duro, pero lo importante es salir adelante como lo hicimos después del Atlético», zanjó.