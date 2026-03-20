Vanderlei Luxemburgo hospitalizado de urgencia días después de adentrarse en la política

Vanderlei Luxemburgo está hospitalizado en Brasil por una infección pulmonar. El ex entrenador del Real Madrid, a sus 73 años, atraviesa una situación delicada de salud. El brasileño, que también fue seleccionador de su país, dirigió al equipo blanco desde diciembre de 2004 hasta diciembre de 2005. Su etapa fue muy corta y posteriormente pasó a la liga brasileña.

Luxemburgo, actualmente sin equipo y más centrado en su incipiente carrera política, empezó a sentirse mal durante la noche de este jueves y fue trasladado al hospital Santa Thereza, en Palmas, capital del estado de Tocantins.

Las pruebas reflejaron un «cuadro de infección pulmonar» y, por orientación médica, ingresó en una unidad de cuidados intensivos, donde ha iniciado un tratamiento con antibióticos, de acuerdo con la nota enviada a los medios de comunicación.

Su último trabajo como técnico fue en 2023, cuando se puso al frente del Corinthians por tercera vez en su larga carrera. Sin embargo, fue despedido ese mismo año tras una mala racha de resultados. La prolífica trayectoria de Luxemburgo en los banquillos empezó a principios de la década de los 80 y logró mantenerse en activo durante prácticamente cuarenta años hasta convertirse en uno de los entrenadores brasileños más laureados.

Vanderlei Luxemburgo, mito en Brasil

El técnico ha dirigido a los clubes más grandes de Brasil, como Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Gremio, Fluminense o Vasco da Gama, además de ponerse al frente de la canarinha entre 1998 y 2000. En 2005, entrenó al Real Madrid de los galácticos en una de sus pocas aventuras lejos de territorio brasileño.

Esta semana dio un giro a su vida al anunciar su candidatura al Senado de la mano del partido de centroderecha Podemos por el estado de Tocantins, donde reside actualmente. En una entrevista a CNN Brasil en marzo de 2025, Luxemburgo ya anticipó su entrada al mundo de la política, pues consideraba que «puede hacer alguna cosa por la población», aunque sin descartar del todo volver a los banquillos.