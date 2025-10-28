Valverde no abandona el estado de emergencia

Fede Valverde tendrá que seguir un tiempo más en estado de emergencia. El uruguayo fue clave el pasado domingo en el Clásico en su nueva posición como lateral derecho, donde volvió a desempeñar un gran papel tanto en términos defensivos como con el balón en los pies pese a jugar con fiebre. Pese a que fue sustituido en los últimos compases por Dani Carvajal, el capitán blanco volverá a estar de baja una semanas tras su nuevo paso por quirófano. Esto, sumado a la prudencia con Trent Alexander-Arnold, dejan a Xabi Alonso con Valverde como única alternativa fiable.

En estos momentos, para Xabi Alonso no hay mejor jugador para ocupar el lateral derecho que Fede Valverde. La recuperación del capitán abría la posibilidad de volver a contar con el uruguayo para el centro del campo, como interior, su posición más habitual y donde mejor rendimiento ha dado en estos últimos años. Pero con este nuevo traspié con Carvajal, las opciones se reducen.

Alexander-Arnold regresó a una convocatoria del Real Madrid este pasado domingo, de cara al Clásico, aunque vio todo el encuentro desde el banquillo. El jugador tiene ya el alta médica aunque en el club no quieren tomar ningún tipo de riesgo con él. El lateral inglés sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda a mediados del mes de septiembre, estimando su baja en torno a un mes de recuperación, aunque ésta ha sido lenta y con mucha paciencia.

Con el paso por el quirófano de Carvajal y las dudas con la recuperación y absoluta prudencia que impere en el caso de Trent, Xabi Alonso seguirá contando con Fede Valverde como su eventual lateral diestro en plantilla, una posición que no termina de convencer al uruguayo pero que acepta y desempeña con absoluta profesionalidad, esa que tanto le caracteriza.

Y es que cabe recordar que la posición de Valverde ya fue caso de debate tiempo atrás por unas declaraciones del propio jugador. “No nací para jugar de lateral. Fue de un momento para el otro, por una emergencia, y poder hacerlo bien me llenó de orgullo”, comentó el uruguayo tras probarse en esta demarcación, sobre la que recalcaba que “no es mi posición”. Sus palabras trajeron cola e incluso trascendió que éste se había negado a jugar como lateral, algo que desmintieron los protagonistas.

“Tengo una buena relación con el entrenador y siempre estaré disponible para jugar donde sea necesario”, manifestaba Fede Valverde tras el ruido mediático que ocasionó el tema, dejando claro su compromiso y predisposición a jugar, sea cuál sea su posición, algo que también reiteró Xabi Alonso en su día: “Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrygo, ni Vinicius, me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición. Todos quieren jugar. Yo decido lo que es mejor para el equipo, eso lo quiero dejar claro. Sabemos lo importante que es Fede y después de los dos últimos partidos queremos cerrar este bloque con un buen partido. Está preparado”.

Xabi Alonso aseguró que Valverde solamente jugaría como lateral en caso de emergencia, que sus dos laterales diestros fueran baja como así está sucediendo hasta el momento. Trent Alexander-Arnold fue fichado como sucesor de un Dani Carvajal que no ha tenido rival durante años en esa posición. Ahora, con ambos renqueantes, se instaura el estado de emergencia con Valverde.