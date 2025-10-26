Valverde jugó el Clásico con fiebre y aguantó 72 minutos

Federico Valverde jugó el Clásico contra el Barcelona con fiebre. El uruguayo se encontraba algo constipado al comienzo del encuentro y con el paso de los minutos su estado físico ha ido a peor, hasta que a los 72 minutos no ha podido más y tuvo que ser cambiado por Dani Carvajal, que regresaba a este encuentro tras superar una lesión en el sóleo que sufrió tras el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid.

Valverde, a pesar de su estado físico, jugó a un gran nivel en el lateral derecho. El uruguayo rindió y frenó a los azulgranas, que prácticamente no tuvieron ocasiones de crear peligro en la portería de Courtois. El charrúa estuvo todo el encuentro con molestias por su estado febril, pero dio la cara para ayudar a su equipo.

El Real Madrid ganó al Barcelona por 2-1 gracias a los goles de Mbappé y Bellingham, ambos en la primera mitad. Fermín hizo el tanto de los azulgranas. En el segundo tiempo, el francés falló un penalti y los de Xabi Alonso les costó cerrar un Clásico en el que fueron muy superiores.