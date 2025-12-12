Valdepeñas es el elegido por Xabi Alonso

Víctor Valdepeñas Talavera (20/10/2006) es el elegido por Xabi Alonso para ocupar el lateral izquierdo del Real Madrid en Vitoria este domingo en el partido correspondiente a la jornada 16 de Liga debido a las bajas que tiene el equipo blanco en esa posición. El técnico tolosarra valora a este canterano de manera muy positiva para salir de titular en este encuentro donde su defensa llega tan mermada. Con Arbeloa está jugando ahora en el Castilla como central y ha crecido mucho durante los últimos meses en La Fábrica.

La defensa del Real Madrid llega totalmente mermada al partido de Liga de este domingo contra el Alavés. Un partido, además, muy importante para el conjunto blanco después de sumar dos derrotas consecutivas en el Santiago Bernabéu.

Pero la zona del campo más mermada en el Madrid para jugar en Vitoria son los laterales. Ni los dos laterales derechos ni los tres izquierdos que están en la plantilla están disponibles. Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold están lesionados. También Mendy. Fran García y Álvaro Carreras están sancionados.

Para el lateral derecho, Xabi Alonso tiene la solución de Fede Valverde (aunque tendrá forzar), misma opción que ya utilizó contra el Manchester City el pasado miércoles en la Champions. Pero en el lateral izquierdo no tiene opciones en el primer equipo, porque tampoco está disponible Camavinga, que en algún momento ha jugado ahí.

Por lo tanto, Xabi Alonso ha elegido a Valdepeñas para que sea su lateral izquierdo titular contra el Alavés. Ya fue convocado contra el City, también con Ancelotti el curso pasado, y el entrenador del Real Madrid lo valora muy positivamente. Tiene 19 años y un físico espectacular.

Valde llegó a la cantera del Real Madrid en la temporada 18/19 para formar parte del Infantil B, y aunque luego se marchó al Leganés, volvió en la 22/23 para desde el Juvenil C ir subiendo escalones hasta consolidarse en esta campaña en el Castilla a las órdenes de Arbeloa.

Con el Castilla de Arbeloa, y dadas las circunstancias, ha jugado este tiempo como central acompañando a Joan Martínez desde que se ganó una titularidad incuestionable. Pero su puesto de origen es ese lateral izquierdo en el que ahora Xabi Alonso le necesita en el primer equipo. Un jugador rápido y con buen golpeo, hablan maravillas de él en La Fábrica, y apunta a tener un gran futuro en esa posición. En Vitoria le llegará su gran oportunidad con el primer equipo en un partido de urgencias donde la victoria es vital para el Madrid.