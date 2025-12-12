Huijsen apunta a Vitoria, Mbappé lo intentará, Valverde forzará y Rüdiger lo tiene casi imposible

El Real Madrid ha completado el entrenamiento de este viernes para preparar el partido de este domingo en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Un duelo vital para la supervivencia de Xabi Alonso, que sabe que solo le vale ganar para aguantar el cargo después de caer ante el City. Sin embargo, si los problemas en la enfermería ya eran graves, la última sesión ha encendido más alarmas de cara a la alineación que podría sacar este fin de semana.

Uno de los que más en vilo tiene al madridismo es Kylian Mbappé. El francés no pudo estar el miércoles pese a entrar en la convocatoria por un problema en su rodilla izquierda. Es por ello que esta mañana trabajó en el interior y esperará al sábado para volver a probarse, por lo que aún es duda para estar disponible para Vitoria.

Tampoco el que está claro que esté para el partido es Fede Valverde. El uruguayo también trabajó en el gimnasio por una sobrecarga en el aductor en la pierna derecha. Con la ausencia de Carvajal y Trent, el puesto de lateral derecho corre riesgo si no llegase a tiempo. Su intención es forzar a ayudar al equipo en un momento crítico. La última duda es Antonio Rüdiger, quien tampoco ha podido entrenar fuera por molestias en su pierna izquierda. Eso, sumado a que forzó para estar en Champions, hace que el alemán esté en el aire para poder jugar contra el Alavés. Un drama para el eje de la zaga, que no tiene a Alaba ni Militao.

Y la lista se ha acortado porque la esperanza está en la vuelta de Dean Huijsen. El central no juega desde finales de noviembre por una sobrecarga y ya ha podido entrenar con el resto del grupo. En el cuerpo técnico quieren ser cautos y, si mañana repite entrenamiento sin problemas, Huijsen entrará en la lista. El que seguro que no llega a tiempo es Eduardo Camavinga, que solo se ejercitó en el gimnasio y está prácticamente descartado que entrene con el grupo el día antes del partido. Tampoco estarán Carvajal ni Mendy, por lesión, ni Carreras ni Fran García por sanción.