La reflexión de Henry sobre si Xabi Alonso debe seguir en el Real Madrid: «Me parece ridículo…»

El Real Madrid no pudo sumar ante el Manchester City pese a que comenzó el partido con ventaja, con el gol inicial de Rodrygo. O’Reilly y Haaland acabarían volteando el marcador antes del descanso y, pese a la insistencia blanca, no hubo premio final. El resultado, otra derrota más que conlleva más ruido y más presión en torno a Xabi Alonso, al que se señala como el principal artífice del rumbo actual del equipo, algo que una voz autorizada en el fútbol como Thierry Henry no entiende.

Henry, con pasado en Arsenal y Barça, entre otros, reconoció que no está, de momento, enamorado del juego de los blancos, pero que no entiende cómo en tan poco tiempo ya se está hablando reiteradamente sobre el futuro de Xabi Alonso y una posible salida prematura.

«No sé qué quiere hacer o no quiere hacer con el balón, pero siempre me parece absurdo que un entrenador pueda estar en problemas después de estar, ¿qué, seis meses en el cargo?», reflexionaba Henry, que es consciente de que el juego del Real Madrid aún no se ha refinado a la forma de entenderlo de Xabi Alonso, pero que éste no es motivo suficiente para apartar al entrenador, sin tiempo aún suficiente para plasmar su libreta y hacer entender a sus jugadores de cuál es el camino que deben tomar junto a él.

Henry sostiene que es una práctica habitual de equipos grandes, aun así es algo que él no comparte: «Personalmente, no estoy de acuerdo con eso. Pero también sabes que en un club del nivel del Real Madrid o del Barcelona, o cualquiera así, puedes despertarte y escuchar malas noticias porque las cosas pueden cambiar».

Henry recalcaba que no cree que «deban cuestionar al entrenador» tras tan poco tiempo en el cargo, aún buscando la forma de encajar su filosofía y estilo al tapete concreto del Real Madrid, con jugadores superlativos, pero que a veces complica ciertos sistemas que idea Xabi Alonso: «Creo que si tienes a un entrenador en su puesto, debes intentar ver qué puede hacer».

Es por esto por lo que rechaza rotundamente la idea de destituir a Xabi Alonso como se ha venido escuchando en las últimas semanas, tras la negativa racha de resultados que han llevado al equipo a perder el liderato.

«Pero ya escuchaste a Guillem (Balague), escuchaste al presidente, escuchaste a todos. Escuchaste a Gareth Bale decir que cuando estás ahí, necesitas gestionar un poco más que entrenar. Así que, ya sabes, personalmente no estoy de acuerdo con eso, pero así son las cosas en el Madrid», sentenciaba Henry sobre el modelo de gestión del Real Madrid, donde los resultados tienen un peso diferencial y no se permiten errores. Es lo que tiene ser el quince veces ganador de la Champions League, la exigencia es altísima.