Las últimas horas de Xabi Alonso están siendo muy complicadas. Perder un partido con el Real Madrid siempre es objeto de crítica para cualquier entrenador que esté en el banquillo del Santiago Bernabéu, pero la racha que arrastra el tolosarra hace que su continuidad esté cada día en un palmo. Sin embargo, la caída ante el Manchester City sirvió para que el vestuario demostrase que está con él en su peor momento desde que aterrizó en el club blanco.

Desde hace semanas se habla de un divorcio que afectaba al entendimiento y ejecución de la metodología de Xabi, pero algunos dieron la cara este miércoles para respaldarle, y algunos de ellos sin contar con los minutos que les gustarían. Uno de los que más sorprendió fue el propio Rodrygo, autor del único gol madridista, que dejó la imagen positiva del partido abrazándose ambos para silenciar rumores.

«Para Xabi y para nosotros es un momento complicado. Las cosas no están saliendo como nos gustaría y por eso quería demostrar que estamos juntos con nuestro entrenador. Se dice fuera muchas cosas y se intenta crear cosas, pero estamos unidos y necesitamos eso para seguir adelante para lograr nuestros objetivos», señaló el brasileño.

Otro de los nombres propios fue Thibaut Courtois. A pesar de su error en el primer gol del City, el belga hizo grandes actuaciones para salvar al equipo de una catástrofe aun mayor. El portero también está en el barco de Xabi: «Lo único que podemos hacer para cambiar esto es ganar con la intensidad que tuvimos hoy. Es verdad que perdimos, pero si salimos igual que hoy que contra el Athletic ganaremos al Alavés, donde tenemos que ganar sí o sí. En Liga y Champions hemos perdido muchos puntos, y en Europa no podemos permitirlo más si queremos acabar entre los ocho primeros. Hoy demostramos que lo hemos dado todo y estamos con el míster», declaró.

Jude Bellingham, autor de la asistencia a Rodrygo, se unió al discurso del vestuario para mostrar que el apoyo a Xabi no es cosa de unos pocos: «Estamos al 100% con él. Es un gran entrenador y personalmente tengo una gran relación con él. Nadie se está quejando ni piensa que la temporada se ha acabado. Hay que aceptar cómo estamos y seguir trabajando para solucionarlo», explicó en la TNT Sports.

Raúl Asencio también reconoce que, a pesar del mal momento, Xabi es la persona que puede cambiarlo todo: «Cada partido estamos siendo examinados, como toda la vida en el Real Madrid. Sabemos bien la presión que tenemos, pero el vestuario sabe el que mensaje que transmite Xabi Alonso y estamos con él al 100%. El día a día en Valdebebas es muy bueno. Es cierto que estamos viviendo una situación atípica, pero ahora solo podemos cambiar la actitud. Es esencial y ya hemos visto un cambio», declaró.

El Real Madrid esperará a este domingo en el partido de Liga en Mendizorroza para tomar una decisión sobre el futuro de Xabi Alonso. No sumar tres puntos le dejaría sentenciado, pero en el vestuario transmiten unidad para reconducir la situación y evitar que la Navidad se vuelva un caos.