Triunfó el amor en Anfield: un madridista le pidió la mano a su pareja y dijo… ¡sí!

El amor siempre triunfa en el madridismo. Un aficionado del Real Madrid desplazado a Liverpool para el partidazo de Champions le pidió matrimonio a su pareja y ésta le dijo que sí. El momentazo se produjo durante la hora previa al encuentro en la grada de Anfield reservada para la hinchada merengue y los cientos de madridistas cantaron el mítico «¡cómo no te voy a querer!»
Momentazo en la previa del choque en Anfield
El amor ganó en una pareja del Real Madrid
