Timón Arda Güler

Marcos López analiza en OKDIARIO la figura de Arda Güler

Arda Güler se está convirtiendo en el gran timón del Real Madrid bajo las órdenes de Xabi Alonso. Jugando en el eje y mostrando su gran llegada a portería. Está para todo el turco que también es un jugador importante en su selección. Y es que Arda ha cogido una gran relevancia en el juego del equipo blanco.