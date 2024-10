El señorío del Real Madrid con Andrés Iniesta: «Ha contribuido a engrandecer este deporte»

El Real Madrid ha vuelto a demostrar otra muestra de su gran señorío emitiendo un comunicado dedicado a Andrés Iniesta en el día en el que ha anunciado su retirada como futbolista profesional. El club que preside Florentino Pérez le ha mostrado su admiración, reconocimiento y cariño a una de las «grandes leyendas del fútbol español y mundial».

«Andrés Iniesta ha contribuido con su fútbol y con sus valores a engrandecer este deporte, más allá de los numerosos títulos conseguidos durante su carrera. Su icónico gol en la final del Mundial de Sudáfrica en 2010 quedará para siempre en la memoria de todos los aficionados españoles», señala el Real Madrid en su comunicado oficial.

Andrés Iniesta anunció su retirada del fútbol en un acto oficial en el Puerto de Barcelona en la mañana de este martes 8 de octubre acompañado de ex compañeros como Xavi Hernández, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Guardiola, Capdevila, Thiago Alcántara o Bojan. También estuvieron presentes Joan Laporta, junto a toda la directiva del club culé, jugadores actuales del primer equipo culé como Dani Olmo, Ansu Fati, Gavi o Araujo, o el entrenador del primer equipo Hansi Flick. También el director deportivo Deco.

El crack de Fuentealbilla también estuvo acompañado de su familia. Su mujer y sus seis hijos le acompañaron en este acto tan especial para él. También sus padres y hermana. El «Juego Continúa» se titulaba el acto del crack español, en el que su carrera deportiva se iba a ir proyectando part por parte en un emotivo vídeo.

«Imagino que me permitiréis que me emocione hoy. Nuca pensé que llegaría este día. Realmente nunca lo imaginé. Pero todas estas lágrimas que hemos echado estos días son de emoción y orgullo. No son de tristeza. Son de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguimos después de muchísimo trabajo, sacrificio y esfuerzo. Esos valores han sido imprescindibles en mi vida. Me siento orgulloso de ese camino», comenzó señalando Andrés Iniesta, confirmando su retirada.

Comunicado del Real Madrid