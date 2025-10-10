Scaloni, sobre las molestias de Mastantuono: «Si creemos que tiene que jugar, jugará»

Franco Mastantuono es otro de los futbolistas tocados del Real Madrid en este parón de selecciones. Aunque el foco está en Kylian Mbappé, el argentino sufrió una leve sobrecarga en los isquios después del Villarreal y encendió las alarmas después de que Argentina le convocase para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. Sin embargo, para Lionel Scaloni no hay peligro de que pueda agravar sus molestias.

«Si creemos que tiene que jugar, jugará. Está bien, con ganas. Seguro alguno de los dos partidos juegue, o los dos. Estamos contentos con su proyección. No hay que olvidar la edad que tiene. Todavía no hemos decidido el equipo para los dos partidos. Es evidente que me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso, siempre respetando al rival», agregó.

Consultado sobre la relación definitiva de 26 jugadores que llevará al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México fue claro y conciso: «La lista no se va a definir hasta el final». Explicó que el número de candidatos supera el límite oficial, lo que a su juicio «es lo bueno» de este proceso previo de selección. «La idea de estos amistosos es que a los que les toque jugar demuestren que pueden estar. A un montón los conocemos, a otros tantos no y esperamos darles minutos para que puedan demostrar», dijo.

Scaloni elogia a Xabi Alonso la gestión de Mastantuono

Otro de los puntos que valoró fue la confianza que está teniendo Xabi Alonso en Franco nada más aterrizar en Madrid. Ya suma siete titularidades en diez partidos, donde ya se quitó la espinita del gol frente al Levante. Es uno de los futbolistas que más ha encandilado al técnico tolosarra, y eso le gusta mucho a Scaloni.

«Su entrenador y su equipo lo están llevando muy bien. Le están dando muchos minutos y los está sabiendo aprovechar. Es un chico joven al que hay que llevarlo de la manera que lo está llevando su club. Y nosotros lo mismo», expresó el seleccionador albiceleste durante una conferencia de prensa en la que dejó abierta la puerta a nuevos ensayos.

Ahora solo hace falta esperar a saber qué rol tendrá ahora que Jude Bellingham está totalmente recuperado y listo para regresar a la titularidad. El dilema para Xabi está servido, que tendrá estos días para tomar una decisión complicada entre un peso pesado y un talento emergente en Chamartín.