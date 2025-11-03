Rüdiger alegra al Real Madrid: «Estoy feliz de volver pronto»

El regreso de Antonio Rüdiger se ha convertido en un auténtico enigma. Desde el pasado 24 de agosto, cuando jugó su primer y único partido de la temporada frente al Real Oviedo, el central alemán vive una época complicada desde que está en el Real Madrid. Su lesión en el muslo le sacó del equipo, y ahora que está en la recta final de su recuperación, ha vuelto a hablar acerca de los plazos para volver a verle en el césped de nuevo.

Lo ha hecho en Alemania en la Kings League alemana, donde se sinceró acerca de cómo ha vivido su situación estos últimos meses: «Odio estar lesionado, pero en realidad necesitaba este tiempo porque apenas tuve tiempo para preparar la temporada después del Mundial; fue demasiado corto. Necesito un poco más de tiempo. Tengo muchas ganas de volver pronto. Necesitaba un poco más de tiempo para recuperarme tanto física como mentalmente. Estoy feliz de estar de vuelta», explicó el defensa.

Este año ha sufrido hasta tres tipos de lesiones diferentes. Primero sufrió un problema muscular en febrero que le dejó medio mes fuera, luego una rotura en el menisco externo a finales de abril y la de este curso. Sobre la segunda decidió forzar hasta final de la Copa del Rey, un esfuerzo que aún recuerda: «Lo que pasó a final de temporada fue una locura, pero volvería a hacerlo si fuera necesario. Tenía dolor, pero así soy yo. Siempre quiero ayudar, y aún podía correr. Por eso dije: ‘¿Por qué no?’. Lo volvería a hacer», añadió Rüdiger.

Además de sus problemas físicos, al futbolista germano le preguntaron sobre Arda Güler. El turco ha sufrido una metamorfosis con Xabi Alonso y este está convencido del futuro que tiene por delante: «Al principio fue difícil para él, pero es normal cuando te estás adaptando. Yo siempre le decía que su momento llegaría antes de lo que creía y que solo tenía que estar preparado. Llegó de Turquía, tenía un cuerpo pequeño y tenía que ponerse al día. Lo hizo porque es un joven muy profesional. No hace falta hablar de su talento, ya todo el mundo puede verle», explicó.

Rüdiger, regreso y redención

El alemán cumplirá el próximo mes de marzo 33 años y termina contrato esta temporada, una situación que pone en el aire su continuidad después del sondeo que está haciendo el Real Madrid estos meses para fichar un central. El verano pasado ficharon a Huijsen y, junto con un Eder Militao en plenas condiciones después de superar dos operaciones de rodilla, la posibilidad de que se reenganche a la titularidad se antoja complicada.

El alemán tendrá que convencer a Xabi Alonso para ganarse una renovación en Chamartín, quien le dio la titularidad en cuatro de los cinco partidos (el brasileño aún no estaba recuperado). Hasta después del parón de noviembre no se prevé verle de nuevo, pero su vuelta dará aire fresco a una defensa que necesita refuerzos.