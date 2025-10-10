Rodrygo deslumbra y Vinicius sonríe en la goleada de Brasil contra Corea del Sur

Brasil volvió a sonreír tras imponerse con contundencia por 0-5 a Corea del Sur en Seúl, en el primer amistoso rumbo al Mundial de 2026. Estevao, la nueva joya brasileña, y Rodrygo firmaron sendos dobletes, mientras que Vinicius completó la goleada con otro tanto.

Bajo una intensa lluvia, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti dejó atrás la reciente derrota en Bolivia y dominó de principio a fin con una actuación destacada de su cuarteto ofensivo.

Estevao y Rodrygo marcaron antes del descanso y volvieron a hacerlo en la segunda mitad. Vinicius, que ya había dado una asistencia, cerró la cuenta con el quinto gol en la recta final.

Corea del Sur, completamente superada, no pudo celebrar como esperaba el récord de Son Heung-min, quien hoy se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de su selección (137). El ex del Tottenham, ahora en Los Ángeles, fue uno de los pocos destacados del conjunto asiático.

Ancelotti apostó nuevamente por una delantera de cuatro hombres, fórmula que no le ha fallado desde que asumió el mando de la Canarinha en mayo. Tras el tropiezo ante Bolivia en las eliminatorias (1-0), el técnico pidió a sus jugadores mayor actitud y alegría, y ellos respondieron con creces en el World Cup Stadium.

Vinicius, Rodrygo, Estevao y Matheus Cunha se movieron con soltura e intercambiaron posiciones, desorientando por completo a la defensa coreana. El primer tanto llegó pronto. Rodrygo encontró a Bruno Guimaraes cerca del área, y este asistió a Estevao, que definió con clase en el minuto 13. Corea intentó presionar alto y Son bajó hasta el mediocampo para activar a los suyos, pero dejaron espacios que Brasil aprovechó.

En otra gran jugada colectiva, Estevao y Cunha combinaron para que Vinicius casi anotara de tacón. Militao también rozó el gol tras un córner, pero fue Rodrygo quien amplió la ventaja en el minuto 41, tras una pared entre Vinicius y Casemiro.

El doblete de Rodrygo

La segunda mitad comenzó cuesta arriba para Corea, y Brasil no perdonó. En el 47, Estevao robó el balón cerca del área y anotó el tercero con un disparo cruzado. Apenas dos minutos después, Casemiro recuperó, Vinicius asistió de espaldas, y Rodrygo firmó su segundo tanto.

Con el partido decidido, Corea del Sur intentó reaccionar con disparos lejanos de Kim Jin-Kyu y Lee Tae-Seok, pero sin éxito. El broche final lo puso Vinicius al culminar un contragolpe en el minuto 77.

Brasil no sólo goleó, sino que mantuvo su portería imbatida. Una actuación redonda a solo ocho meses del Mundial. El próximo reto será en Tokio, dentro de cuatro días, frente a Japón. Corea, por su parte, buscará redimirse contra Paraguay.