Reinier no ha dicho su última palabra

Reinier está en un gran momento de forma bajo las órdenes de Raúl González Blanco y no ha dicho todavía su última palabra en el Real Madrid. Le dio la victoria al Castilla en su último amistoso contra el Tenerife con un golazo y a sus 22 años tiene mucho fútbol en sus piernas.

La idea del Real Madrid con Reinier es buscarle una salida en Primera División. El atacante brasileño tiene mucha calidad y sigue demostrando que su fútbol es eléctrico y con gol. El Rayo Vallecano es uno de los equipos candidatos a hacerse con los servicios del atacante madridista.

Tras su periplo en Italia con el Frosinone, Reinier volvió al Real Madrid para comenzar a realizar los entrenamientos con el primer equipo. No viajó a la gira de Estados Unidos y se puso a las órdenes de Raúl González en el primer filial blanco. El atacante brasileño está brillando en el Castilla, un escaparate que le está valiendo para hacerse notar y que varios equipos se fijen en él, entre ellos el Rayo Vallecano.

El pasado sábado, el Real Madrid Castilla se llevó el Trofeo Teide tras vencer al Tenerife por 1-0 gracias a un golazo de Reinier. Tras un pase largo de Ribes, el brasileño controló ante un rival, le hizo un sombrero en el área, la bajó con mucha calidad ante el portero y definió a las mil maravillas. Un gol que valió una victoria y que ha provocado que Reinier esté en boca de todos una vez más.

Un once del Castilla, además de Reinier, donde Raúl González recuperó varios de los jugadores que han realizado la gira de Estados Unidos con el primer equipo como Fran González, Loren, Obrador, Asencio y Nico Paz. Todos fueron titulares. También Edgar que disputó los Juegos Olímpicos en París con República Dominicana cayendo en fase de grupos. Chema, Gonzalo, Campos y Ribes completaron un once que ya va siendo mucho más reconocible para el primer filial blanco. David Ruiz y Jeremy de León también tuvieron minutos.

Tras guardar un minuto de silencio en memoria de Eduardo ‘Chato’ González, el encuentro comenzó con los dos equipos imprimiendo mucho ritmo sobre el césped. La primera ocasión fue madridista y llegó de las botas de Gonzalo, pero no logró superar a Salvador en el uno contra uno en el minuto nueve. Poco después, fue Fran González quien evitó el tanto rival al realizar una magnífica estirada en un disparo de rosca de Corredera. Antes del descanso, el Castilla logró el 0-1. Ribes metió un balón al área rival desde su propio campo, Reinier controló el balón de primeras, se zafó de su marca con un sombrero y superó al guardameta por abajo.

El inicio de la segunda mitad siguió la misma tónica que los primeros 45 minutos. El Tenerife avisó en el minuto 53 con un tiro muy peligroso de Adrián, que repelió Fran. Pese a la insistencia del conjunto isleño en el empate, nuestro filial aguantó el arreón y gestionó el marcador hasta el final para sumar una nueva victoria ante un rival de entidad. El próximo duelo del Castilla será contra el Tarazona el próximo miércoles 14 de agosto.