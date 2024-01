Real Madrid TV explota por el arbitraje de Cuadra Fernández en el derbi: «Ha sido una encerrona»

Real Madrid TV ha explotado contra Guillermo Cuadra Fernández, después del arbitraje que sufrió el conjunto blanco en el derbi de Copa del Rey ante el Atlético. La televisión del club no ha dudado en mostrar su indignación con la aplicación del reglamento por parte del colegiado, considerando que el equipo de Ancelotti sufrió «una encerrona» en el Metropolitano, donde acabó cayendo en la prórroga por 4-2.

El equipo rojiblanco se clasificó para los cuartos de final de la competición del KO, eliminando al vigente campeón, pero lo cierto es que Cuadra Fernández tomó varias decisiones polémicas en contra de los blancos. Desde Real Madrid TV consideran que el conjunto madridista sufrió «una cacería» por parte de los de Simeone. En especial, los afectados habrían sido Vinicius y Brahim.

Uno de los comentaristas habituales del canal del conjunto blanco, Jesús Alcaide, mostró su indignación con el arbitraje de Cuadra Fernández. «Lo que se ha visto en esta primera parte es una manera tendenciosa de arbitrar», destacó. El tertuliano señaló varios de las cosas que había pasado por alto el colegiado, en contra de los intereses madridistas: «De Paul debería estar expulsado y lo que le han pegado a Brahim y Vinicius es inaceptable. Y no han puesto ni una sola repetición».

Real Madrid TV señala a Cuadra Fernández

Desde la televisión del Real Madrid no se mordieron la lengua a la hora de criticar la actuación que había tenido Cuadra Fernández en el derbi. Cabe recordar que el colegiado es talismán para los de Simeone y, en el derbi, volvió a serlo. «Lo de hoy ha sido vergonzoso. Recordemos que Cuadra Fernández es el Clos Gómez del Atlético de Madrid», prosiguió Alcaide.

El comentarista comparó la labor del árbitro colegiado en Baleares con el actual jefe del VAR, Clos Gómez, cuando estaba en activo: «Con Clos Gómez el Barcelona no perdió nunca, es el señor que lleva el VAR, y con Cuadra Fernández el arbitraje ha sido intolerable. Legalizar la cacería que han cometido los jugadores del Atlético de Madrid con los del Real Madrid es absolutamente intolerable. Ha señalado 20 faltas del Atlético y ha hecho muchas más… A De Paul se la ha perdonado la roja».

La indignación de Real Madrid TV con el arbitraje fue máxima, considerando que no se pitaron muchas faltas a favor de los madridistas, mientras que en contra, cualquier contacto era señalado: «Es imposible que Cuadra Fernández arbitre a favor del Madrid. Hay que seguir jugando estas cosas, pero esto es intolerable. Lo de España es alucinante, una cosa terrible».

Además, se quejaron de las designaciones y los arbitrajes continuos en contra del conjunto blanco. Desde la televisión del club pidieron la Superliga y tildaron de «calamitoso» lo sucedido en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, que se clasificó para los cuartos de Copa. «Esto es lo peor que tiene el fútbol. Siempre se decanta en contra del Real Madrid. Tenemos que jugar contra esto en todos los partidos. En España puede pasar cualquier cosa. Calamitoso. Lo de Cuadra Fernández es lo esperado, un goteo de decisiones tendenciosas», finalizaron.