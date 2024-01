Alerta en el derbi: Cuadra Fernández es el árbitro ‘talismán’ del Atlético

El Real Madrid volverá a toparse en un derbi madrileño con Guillermo Cuadra Fernández. El colegiado fue el encargado del VAR en el último encuentro liguero ante el Atlético, en el que no faltó la polémica, siempre en contra de los intereses de los blancos. Y, es que, Cuadra es un colegiado talismán para los de Simeone. Madrileño, aunque colegiado en Baleares, sus registros con los rojiblancos son prácticamente inmaculados, especialmente en Liga. Todo lo contrario que los madridistas, que cuentan con un amplio número de acciones más que discutibles.

En los últimos meses, cada vez que los blancos han jugado un encuentro en el que ha estado presente –desde el césped o desde la sala VOR– Cuadra Fernández, la polémica ha estado servida. Incluso cuando ganaron, como en el último partido ante el Cádiz, hubo acciones con las que el Madrid no estuvo muy conforme y que llevaron incluso a Modric a tener una discusión sobre el terreno de juego con él.

Pero si hay un partido esta temporada que se lleva la palma, es el Atlético-Real Madrid de Liga. Aquel choque fue el único en el que los de Ancelotti han perdido este curso. Cayeron en el Metropolitano por 3-1, con acciones más que discutibles que fueron orquestadas desde el VAR donde se encontraba Cuadra Fernández.

La primera de ellas no tardó en llegar, puesto que fue el gol que adelantaba a los rojiblancos en el marcador. Morata marcaba el 1-0 después de que, en el inicio de la jugada del gol, Bellingham sufriera una falta de libro en las inmediaciones del área del Atlético. Alberola Rojas no la pitó y Cuadra no intervino desde el VAR.

Sí que avisó al colegiado para que viese en el monitor el gol del Real Madrid que ponía antes del descanso el 2-2. Camavinga marcaba un gol en el que Rüdiger partía en posición adelantada, a la vez que sufría un penalti por parte de Hermoso. Aún así, el central no intervenía en la jugada, pero se instaba a Alberola a revisar la jugada y el árbitro procedía a anular el tanto.

Aún quedaba otra acción en la que los madridistas se sintieron perjudicados. Giménez arrollaba a Rodrygo, con una dura entrada en la que el uruguayo veía la amarilla. Pero los jugadores del Real Madrid reclamaron que el castigo debía ser mayor. Pese a ello, Cuadra Fernández no revisó la acción por una posible expulsión del central atlético.

También estuvo al frente del VAR en el Clásico liguero. El Real Madrid se llevó el partido en los minutos finales, tras un doblete de Bellingham. Sin embargo, el duelo pudo decidirse antes, puesto que Camavinga sufrió un penalti claro de Araujo. Al igual que sucedió en el derbi, no avisó a Gil Mazano para que revisara la acción, que quedó en nada.

Polémica designación de Cuadra Fernández para el derbi

Pero no sólo desde el VAR ha perjudicado al Real Madrid con sus decisiones. Más allá de lo sucedido en el Clásico y en el derbi madrileño, Cuadra Fernández ha tomado decisiones más que polémicas en los partidos en los que ha portado el silbato, aunque el balance de los blancos con él ha mejorado en los últimos tiempos, aunque sigue alejado del que tienen los rojiblancos.

El Atlético de Madrid no conoce la derrota con Cuadra en Liga, donde firman 12 victorias y dos empates en 14 partidos. Las únicas derrotas son en Copa ante el Cornellá y en la Supercopa 2022 ante el Athletic. Por contra, el Real Madrid se ha dejado puntos en seis de los 14 encuentros ligueros –tres empates y tres derrotas– que les ha pitado, habiendo ganado ocho partidos, al que se suma uno más en Copa ante el Cacereño.

Entre sus actuaciones polémicas destacan un Sevilla-Real Madrid, en el que trató de evitar la remontada blanca –que acabó llegando– al pitar una mano de Vinicius en un control previo al gol, que nunca llegó a producirse. La que no pitó fue una de Diego Carlos, que tendría que haber sido penalti. Su actuación le llevó a la nevera durante una jornada.