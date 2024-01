Ferran Torres perdió los papeles con Vinicius: «Como diga algo le reviento»

El gran partido de Vinicius ante el FC Barcelona desquició a los blaugrana a todos los niveles. Araujo, su defensor, acabó expulsado; idéntica suerte corrió el preparador de porteros que vio cómo Martínez Munuera le enseñaba el camino al vestuario; por último, Ferran Torres, cuando fue sustituido con el resultado ya decidido, fue el que volcó toda su frustración en la figura de Vinicius. El delantero español soltó toda la adrenalina acumulada en el terreno de juego y en una conversación con Pedri, también cambiado, verbalizó un par de frases nada deportivas en referencia al extremo carioca del Real Madrid.

“Yo a este es que le meto una hostia, te lo juro. Como me diga algo el gilipollas le meto una hostia que lo reviento, chaval”, espetó Ferran hablando de Vinicius claramente, ya que su mirada se dirigía al jugador madridista que jugaba justo pegado a la banda en la que se encontraban los banquillos y a la altura de los suplentes blaugranas.

Tras esta amenaza, el brasileño se dirigió al banquillo culé señalando con los dedos el resultado que iluminaba el marcador, lo que terminó de encender a los jugadores barcelonistas y les sirvió para acusar a Vinicius de provocador. Ahora, estas imágenes demuestran que el delantero del equipo blanco solo respondió a los exabruptos que tuvo que escuchar procedentes de la boca de Ferran Torres.

Tensión dentro del campo

La superioridad del Real Madrid en el césped y el abultado resultado con el que conquistó la Supercopa de España provocaron momentos de tensión entre los jugadores de ambos conjuntos en los compases finales del encuentro. Sin embargo, la sangre no llegó al río y cuando Martínez Munuera decretó la conclusión de la final todos los futbolistas se saludaron, el Real Madrid hizo pasillo a los futbolistas del Barcelona cuando se dirigían a recoger las medallas de subcampeones e incluso se pudo ver a Xavi aplaudir tímidamente cuando Nacho alzó el trofeo.

Afortunadamente, los malos gestos y la palabrería quedaron supeditados al fragor de la batalla pero las cámaras de Movistar+ pudieron captar más de un enfrentamiento verbal entre jugadores. Por ejemplo, más allá de la dureza con la que Ferran Torres se dirigió a Vinicius, Sergi Roberto también tuvo un intercambio de palabras con el brasileño. “Tú cállate y juega”, le afeó el español tras una protesta del delantero blanco.

Ancelotti, con experiencia sobrada en este tipo de partidos, supo leer que el choque se estaba calentando por el abultado resultado y lo cómodo que estaba su equipo sobre el estadio Al-Awwal, y disuadió a los suyos –en especial a Vinicius y Bellingham- de realizar cualquier tipo de maniobra que pudiera herir la dignidad de los jugadores de Xavi Hernández.

En concreto, el técnico italiano se mostró contrariado después de ver al mediapunta inglés usar el recurso del taconazo en área rival. “Tacón no, tacón no. Seguimos”, fue la clara instrucción de Carletto. De hecho, ya en rueda de prensa, Ancelotti confirmó que no le habían gustado nada esos detalles lo que demuestra que, además de un gran entrenador, también es un gran gestor del vestuario y un magnífico ejemplo para los jóvenes.