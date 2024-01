Vinicius fue, sin duda, el hombre de la final de la Supercopa de España. Hat-trick (dos goles en los primeros diez minutos), un penalti provocado y un dolor de cabeza constante para Ronald Araújo. Futbolísticamente no tuvo rival en el verde, así que los jugadores blaugranas intentaron cualquier tipo de artimaña para desquiciar y sacar del partido al brasileño, entre ellos Robert Lewandowski. Una estrategia que suelen aplicar todos los futbolistas que se enfrentan al Real Madrid y al delantero carioca.

Uno de los jugadores más experimentados que había ayer dentro del campo, Lewandowski, entendió perfectamente que con el balón en los pies Vinicius era un tsunami imparable y que debían intentar pararle de otro modo. El polaco quiso desestabilizarle psicológicamente justo antes de lanzar el penalti que Araujo cometió sobre él mismo por un agarrón dentro del área y que le costó al defensa uruguayo la tarjeta amarilla.

El brasileño cogió el esférico, dispuesto a golpear desde los once metros, pero el delantero culé se le acercó y comenzó una curiosa conversación que, finalmente, quedó en nada. “¿Cómo tiras los penaltis tú?”, preguntó el ex futbolista del Bayern de Múnich. Vinicius, extrañado, pareció no entender la cuestión. “¿Cómo, que cómo lo voy a tirar?”, replicó el madridista. Lewandowski, insistió: “¿Tú?”, le puso en duda su determinación para lanzar, queriendo herir el autoestima del brasileño para, acto seguido, finalizar la conversación desafiando al carioca. “Pues tíralo”.

Vinicius decidió la final

Vinicius, con mucho aplomo, sonrió sorprendido ante tal conversación y no se dejó intimidar ante la provocación del ‘9’ blaugrana. Convirtió el penalti con toda la serenidad del mundo, puso el 3-1 en el marcador y sentenció la final en la primera mitad. La jugada, aunque necesitó la revisión y confirmación del VAR, fue sancionada desde el primer momento por el colegiado Martínez Munuera.

En el minuto 39 la final estaba vista para sentenciada aunque en la segunda mitad el Madrid volvió a marcar por mediación de Rodrygo para hacer aún más abultada y dolorosa la derrota azulgrana y dejar a Xavi muy tocado, tal y como se le vio en sus declaraciones tras el encuentro.

El propio Vinicius fue designado mejor jugador de la final, como no podía ser de otra forma, y también quiso hablar de todo lo que ocurre dentro del campo que trasciende a lo plenamente futbolístico. El delantero blanco reconoció que tiene que cambiar ciertos aspectos de su comportamiento porque “enfado a los rivales, a mí mismo y a los compañeros. Tengo que hacerme una persona mejor y hablar menos”, reconoció el brasileño.

Desde que volvió de la lesión, Vinicius aún no había completado un partido redondo, parecía no haber cogido aún el ritmo de competición pero, sin duda, no pudo escoger un mejor escenario para volver a ser el jugador que asombra al mundo entero cada vez que encara a la defensa rival. El brasileño volvió a ser el futbolista desequilibrante, veloz y decisivo que ya había demostrado ser las últimas dos temporadas y que nada tiene que envidiar a otras figuras del fútbol mundial.