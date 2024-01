Paz y tranquilidad se respira por Valdebebas, donde se sigue saboreando el contundente triunfo del Real Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Los blancos fueron infinitamente superiores a los azulgranas, a los que les podían haber hecho más daño, aunque Ancelotti y sus jugadores pensaron en el jueves, donde espera el Atlético de Madrid en el Metropolitano en los octavos de final de la Copa del Rey. Todo va bien, pero hay un debate que podría estar cerca de cerrarse: el de la portería.

Ancelotti ya ha enseñado al mundo quién es su portero en estos momentos. Lunin le ha ganado la batalla a Kepa. Parecía imposible a principio de temporada, pero el rendimiento del ucraniano le ha hecho dar la vuelta a la situación hasta el punto de que en estos momentos el elegido para los partidos grandes es Lunin.

Al conocer la decisión de que Lunin iba a jugar la final de la Supercopa de España, se podía pensar que Ancelotti iba a dar un partido a cada uno en el torneo, pero antes del partido el italiano dejó claro que ante el Atlético iba a repetir el ucraniano. Es decir, en otro partido importante se volverá a decantar por Lunin. Mientras que contra el Almería en Liga jugará Kepa.

Ancelotti dejó claro que iba a tomar una decisión en la portería pronto y que no iba a repetir lo que hizo en la temporada 2013-2014, donde dio a Diego López la Liga y a Iker Casillas la Champions y la Copa del Rey. La idea del italiano es dar a Lunin los partidos importantes, pero sin ataduras.

Lunin y Kepa, dos niveles parecidos

La realidad es que Ancelotti y su cuerpo técnico son plenamente conscientes de que el nivel de ambos porteros es muy parecido. Ninguno es Courtois. Los dos tienen sus virtudes y sus defectos, pero no hay una gran diferencia entre ambos. Dos buenos guardametas que suplen con garantías al belga.

Eso sí, Ancelotti también sabe que Kepa no está tranquilo. A pesar de la idea que intenta transmitir su entorno de que entienden la situación y si Lunin lo hace bien sólo queda reconocérselo, para el portero vasco ha sido un palo. No contaba con, de repente, competir de tú a tú con el ucraniano. Pero el nivel de éste ha sido lo suficientemente bueno para hacer dudar a Ancelotti provocando un debate que poco a poco se va resolviendo.

Lunin brilló contra el Barcelona

Además, Lunin tuvo la virtud de brillar en el momento más importante. Cuando Ancelotti confió en él, en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, el ucraniano respondió con un grandísimo encuentro. Hizo intervenciones de mérito y sostuvo al Real Madrid cuando más falta hacía.

En el Real Madrid también saben que Lunin es su portero. El joven que ficharon y al que le queda un año más de contrato. A pesar de que su intención hace no tanto era la de salir, en estos momentos podría empezar a cambiar de idea. No obstante, sabe que cuando Courtois se recupere, si está al cien por cien, volverá a asumir ese papel de actor secundario que tan poco le gusta.

La situación de los cedidos

La intención del Real Madrid hasta hace no tanto era quedarse en propiedad con Joselu Mato y estudiar la situación de Kepa, teniendo el propósito de sentarse a hablar con Chelsea para estudiar una posible compra, siempre que no fuese demasiado cara y si el vasco se bajaba el sueldo. Pero en estos momentos el club blanco no se plantea hacer ningún tipo de operación con el portero, mientras que sí se quedará con el delantero en propiedad.

El futuro de Kepa es incierto, ya que tiene muy pocas opciones de seguir en el Real Madrid, mientras que el Chelsea tampoco cuenta con sus servicios, salvo giro radical de la situación. Por lo tanto, cuando finalice la temporada irá con España a la Eurocopa y deberá buscar un club.

Courtois se centra en el Real Madrid

Courtois sigue trabajando en Valdebebas para recuperarse de la grave lesión que sufrió de rodilla antes de que el Real Madrid se estrenase en Liga contra el Athletic. Tiene complicado jugar en lo que resta de temporada, ya que nadie va a tener prisa y el objetivo es que se recupere al cien por cien.

No obstante, su futuro pasa por centrarse en el Real Madrid. Como contó OKDIARIO, Courtois tiene decidido no volver a jugar con Bélgica. Ya ha renunciado a la Eurocopa, ya que no le dará tiempo a tener ritmo competitivo antes de la cita de Alemania y después tratará de disfrutar de los últimos años de su carrera defendiendo exclusivamente la portería del conjunto blanco.