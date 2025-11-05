El Real Madrid señala a los jugadores

La derrota en Anfield ha hecho mucho daño en el Real Madrid. Las formas no gustaron, ya que, una vez más, el equipo dio la imagen de ser inferior a su rival. Esto dolió dentro del vestuario madridista, a Xabi Alonso y a la cúpula del club. Esta última coincide en que el vasco pudo cometer errores a la hora de gestionar el equipo, pero principalmente apunta a una plantilla que ha vuelto a estar lejos del nivel esperado.

En la directiva madridista se ha instalado la sensación de que hay algunos jugadores que todavía no están preparados para competir en este tipo de partidos. No es el caso de futbolistas como Courtois, Mbappé, Bellingham o Vinicius, pero sí hay jugadores jóvenes a los que les cuesta dar un paso al frente en citas de este calibre.

Los pecados del Clásico se repitieron ante el Liverpool. Si parecía que contra el Barcelona estaban superados, la realidad de Anfield fue muy diferente. El Real Madrid no estuvo al nivel ni esperado ni deseado, y la preocupación en el seno de la entidad madridista es máxima. Todos siguen confiando en que esta plantilla está sobradamente preparada para poder competir contra cualquiera, pero también tienen claro que el proceso de maduración está siendo más lento de lo esperado. Hay futbolistas que todavía tienen que crecer y ser más fiables en partidos como el que se jugó ante el conjunto inglés.

Xabi pide tiempo

Al mismo tiempo, tanto Xabi Alonso como su cuerpo técnico están convencidos de que van por el buen camino, aunque este recorrido esté lleno de momentos complicados, como el derbi en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid o la derrota en Anfield. Todo forma parte de un proceso que tiene como reto final ser un equipo ultracompetitivo.

El problema es que el tiempo y el Real Madrid no suelen casar bien, pero la entidad madridista está dispuesta a tener paciencia. La apuesta por Xabi Alonso fue importante y firme, y nadie duda del entrenador vasco. Sí es cierto que sería muy importante para el proyecto ganar un título relevante esta temporada, pero poco a poco todos confían en que las piezas vayan encajando.

Xabi Alonso, a su vez, ha optado por defender a sus jugadores. «Ha sido un partido exigente y de ritmo alto. Hemos competido bien, pero nos ha faltado más amenaza. La primera parte ha sido igualada y en la segunda han sido detalles. Hemos comenzado a conceder muchas faltas y algún córner. Ahí Courtois nos ha sujetado. El gol les dio ventaja y nos ha costado un poco luego. No puedo reprochar nada al equipo. Lo hemos intentado. Es la primera fase de la Champions, podremos recuperar estos puntos y tenemos que pensar en lo que viene», aseguró el vasco tras el encuentro.