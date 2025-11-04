El Real Madrid reclamó un penalti de Robertson sobre Arda Güler durante la primera parte de su partido contra el Liverpool en Anfield correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. El mediocentro turco cayó derribado en el área turca y pidió una pena máxima que el colegiado rumano no pitó.

Un penalti muy parecido al que Lamine Yamal le hizo a Vinicius en el Clásico de hace 10 días. Un penalti en Liga que Soto Grado pitó en directo y el VAR despitó. Algo parecido ocurrió en Anfield, pero no lo pitó el árbitro favorito de la UEFA.

Arda Güler encaró y se metió en el área red tras una gran jugada individual. Ya dentro del área rival, Robertson le derribó por detrás en su intento por robarle la pelota. El lateral escocés no tocó la bola y Arda desde el suelo reclamó penalti.

El Real Madrid reclamó penalti en esta acción de Robertson y Arda Güler. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/OtyY4VgOTn — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 4, 2025

Un partido que estuvo muy marcado por la polémica arbitral. Poco antes de esa jugada, el colegiado rumano pitó una mano de Tchouaméni al borde del área que fue revisada por el VAR, ya que estaba dentro del área. Era penalti. Pero el colegiado tuvo que acudir al VAR porque no era pitable y la jugada terminó con un bote neutral.

Antes del descanso, el Real Madrid reclamó otro posible penalti sobre Vinicius. El extremo madridista internó en el área y cuando la pelota se le estaba yendo por línea de fondo, recibió un manotazo en la cara. Y es que tuvo trabajo el árbitro en un encuentro con mucho ritmo donde Courtois fue el mejor de la primera parte salvando al equipo blanco con grandes paradas contra el Liverpool.