Real Madrid – Real Sociedad, en directo hoy | Dónde ver por TV online gratis y última hora del partido de Liga

A qué hora juega el Real Madrid Vs. Real Sociedad hoy: horario y dónde ver en directo por TV gratis el partido de la Liga en vivo online
Alineación del Real Madrid
Esta es la alineación del Real Madrid esta noche: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Güler, Tchouaméni, Camavinga; Gonzalo y Vinicius.
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo entre el Real Madrid y la Real Sociedad desde el Santiago Bernabéu. Los blancos se juegan dormir líderes esta noche y la del domingo, ya que el Barcelona juega el lunes esta jornada. El duelo ante los vascos puede meter presión a los culés, que juegan derbi ante el Girona. Por su parte la Real Sociedad, octava, enlaza varias jornadas sin perder y mostrará resistencia.
El Real Madrid comienza contra la Real Sociedad 10 días en los que pondrá en juego parte de sus opciones de la temporada. Los blancos afrontan un partido complicado contra los donostiarras en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 24 de Liga. Los de Arbeloa intentarán meter presión al Barça antes de la disputa de su partido esta jornada, este próximo lunes. Sigue en directo el partido entre Real Madrid y Real Sociedad con los comentarios en vivo, ocasiones, goles y resultado.
Real Madrid – Real Sociedad, en directo
A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Real Sociedad hoy
El organismo rector del fútbol español ha fijado este atractivo duelo de la jornada 24 para el sábado 14 de febrero, a partir de las 21:00 horas (20:00 en Canarias). El balón echará a rodar en el feudo de Concha Espina a la hora prevista y, salvo contratiempos, no se esperan incidencias en los alrededores del estadio.
Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Real Sociedad en directo por TV online y en vivo
Movistar+ es una de las plataformas que posee los derechos televisivos del campeonato y será la encargada de ofrecer en directo este Real Madrid – Real Sociedad a través del canal Movistar LaLiga. Para seguir el encuentro será imprescindible contar con una suscripción, ya que el partido no se emitirá en abierto.
Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Real Sociedad
Quienes no puedan ver el encuentro por televisión ni en plataformas digitales tendrán la opción de seguirlo gratuitamente a través de la radio. Emisoras como COPE, Cadena SER, RNE, Onda Cero y Radio Marca conectarán con el estadio para narrar minuto a minuto todo lo que ocurra en la capital.
En qué estadio se juega el Real Madrid – Real Sociedad
El Santiago Bernabéu, situado en el distrito madrileño de Chamartín, será el escenario de este encuentro correspondiente a la jornada 24 de la Liga. El estadio, inaugurado en 1947 y recientemente remodelado, se ha convertido en uno de los recintos deportivos más modernos del mundo, con una capacidad cercana a los 80.000 espectadores.
Quién es el árbitro del partido Real Madrid – Real Sociedad
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Francisco José Hernández Maeso como árbitro principal del encuentro. En el VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, encargado de revisar las acciones polémicas.
Alineación de la Real Sociedad
Esta es la alineación de la Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Aihen Muñoz, Gorrotxategi, Yangel Herrera, Soler, Marín Wesley Ribeiro, y Oyarzabal.