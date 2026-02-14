Por qué no juega Bellingham el partido del Real Madrid ante la Real Sociedad de Liga

Jude Bellingham no juega el partido del Real Madrid ante la Real Sociedad de Liga. El jugador inglés vuelve a ser baja y no disputará el encuentro que se disputa este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. Así, en el encuentro de la 24ª jornada de Liga, Bellingham no está. Su ausencia en este duelo se debe a una razón de fuerza mayor: está lesionado.

Bellingham sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y ese es el motivo por el que no puede estar en este encuentro ante la Real Sociedad en Liga. El centrocampista inglés cayó lesionado en los primeros minutos del último encuentro del Real Madrid en el Bernabéu, hace dos semanas ante el Rayo Vallecano.

Por este motivo, Bellingham también se perdió el duelo en Mestalla ante el Valencia y también es baja para el encuentro de este sábado ante la Real Sociedad. El Real Madrid se mide al cuadro vasco en un encuentro clave de Liga: si gana se volverá a poner líder del torneo, con dos puntos más sobre el Barcelona, que juega el lunes ante el Girona.

Según lo previsto, Jude Bellingham se perderá más encuentros con el Real Madrid, ya que su lesión va a más. En principio, tampoco estará en el partido de ida de Champions ante el Benfica en Lisboa ni la próxima semana contra Osasuna en Liga. Esta ausencia es importante para el Real Madrid, puesto que Bellingham es uno de los jugadores más importantes del equipo de Arbeloa.

Real Madrid – Real Sociedad de Liga

El Real Madrid se mide a una Real Sociedad lanzada, siendo plenamente consciente de que, de sumar los tres puntos, tendrá el honor de dormir líder tanto en la noche del sábado al domingo como en la del domingo al lunes, ya que el Barcelona, tocado tras ser superado y goleado por el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, no juega hasta el lunes ante el Girona en Montilivi. Por lo tanto, los de Arbeloa saben que deben meter presión.