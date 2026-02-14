Real Madrid
Real Madrid – Real Sociedad, en directo | Cómo va, goles y dónde ver por TV en vivo gratis el partido de la Liga hoy
Sigue en directo el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad con los comentarios en vivo, ocasiones, goles y resultado
A qué hora juega el Real Madrid Vs. Real Sociedad hoy: horario y dónde ver en directo por TV gratis el partido de la Liga en vivo online
Min 39
Tiene el control el Madrid
Bajón de la Real Sociedad en este tramo final del primer tiempo. No tiene la pelota y sufren, con el Madrid muy cómodo no solamente por el 3-1, sino porque mueve la pelota sin muchos problemas.
Min 34
Bien Tchouameni
Penetraba la Real Sociedad pero estuvo fino Tchouameni para frenar el ataque antes de que pisaran el área.
Min 31
¡GOLAAAAAAAZO DEL REAL MADRID!
¡Qué delicia del Real Madrid! Qué bien la ha jugado el equipo blanco ahora mismo. De una lado a otro hasta encontrar el espacio. Camavinga para Carreras y éste toca de primeras para Valverde, que controla orientándose la pelota y colocándola fácil lejos de los guantes de Remiro.
Min 26
¡GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!
Vinicius lo provoca, Vinicius se encarga y Vinicius transforma. El brasileño engaña bien a Remiro y pone el 2-1 a favor del Real Madrid.
Min 24
¡Penalti para el Real Madrid!
Justo en la siguiente acción es Vinicius el que aparece en el área y es Aramburu el que derriba al brasileño. El colegiado no lo duda, penalti. El contacto existe abajo, leve, pero suficiente para que sea incuestionable.
Min 21
¡GOOOOOOOOL DE LA REAL SOCIEDAD!
No falla Oyarzabal desde los 11 metros, que engaña a Courtois y define potente por el centro. Se lamenta Huijsen que sabe que es un gran error. Empata la Real Sociedad.
Min 20
¡Penalti para la Real Sociedad!
Encuentra el espacio Soler para Herrera, que entra al área y es Huijsen el que va a cortar la pelota pero lo único que conecta es con el sudamericano. Penalti de libro. Muy mal el zaguero ahí…
Min 17
¡La tiene Gonzalo!
La movió bien el Real Madrid y Carreras rompió líneas con una conducción provocando espacios, el que aprovechó para desmarcarse Gonzalo, recibir y probar el disparo en el área. Tapó la zaga.
Min 15
Córner para la Real
Fuerza el cuadro vasco un córner por el sector izquierdo de Carreras. Están muy abiertos y priorizan la profundidad por los extremos.
Min 10
Intenta responder la Real Sociedad
Se ha adelantad pronto el Real Madrid, que intenta tener la pelota y tocar y tocar. La Real Sociedad busca las suyas, que responde e intenta igualar al contragolpe.
Min 5
GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID
¡Qué toque más suave de Gonzalo! Tiene alma de delantero centro y se nota con detalles como éste. El centro de Trent es impecable, al espacio y tras tirar el desmarque Gonzalo. Toca lo justo el delantero y bate a Ramiro.
Min 3
Falta de Camavinga
Se asomaba a la frontal Yangel Herrera tras desbordar a Camavinga y el francés opta por frenarle en falta. Es peligrosa.
Min 1
¡Comienza el partido en el Bernabéu!
Ya rueda la pelota en este Real Madrid – Real Sociedad. Primera pelota para el equipo vasco.
Todo listo en el Bernabéu
En breve saltan los jugadores para comenzar el partido tras el calentamiento.
⏳ Ya queda poco… ⏳ pic.twitter.com/WS2CwmF5aE
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 14, 2026
¡Recordamos alineaciones!
Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Güler, Tchouaméni, Camavinga; Gonzalo y Vinicius.
Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Aihen Muñoz, Gorrotxategi, Yangel Herrera, Soler, Marín Wesley Ribeiro, y Oyarzabal.
Quién es el árbitro del partido Real Madrid – Real Sociedad
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Francisco José Hernández Maeso como árbitro principal del encuentro. En el VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, encargado de revisar las acciones polémicas.
Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Real Sociedad en directo por TV online y en vivo
Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación de los que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país una parte de cada fecha del campeonato nacional español. Este Real Madrid – Real Sociedad correspondiente a la jornada 24 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar La Liga.
Por qué no juega Bellingham el partido del Real Madrid ante la Real Sociedad de Liga
Jude Bellingham no juega el partido del Real Madrid ante la Real Sociedad de Liga. El jugador inglés vuelve a ser baja y no disputará el encuentro que se disputa este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. Así, en el encuentro de la 24ª jornada de Liga, Bellingham no está. Su ausencia en este duelo se debe a una razón de fuerza mayor: está lesionado.
A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Real Sociedad hoy
La Liga ha programado este vibrante Real Madrid – Real Sociedad de la jornada 24 del campeonato nacional español para este sábado 14 de febrero. El organismo que controla el fútbol de nuestro país ha programado este duelo entre dos clásicos de nuestro país en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¿Por qué no juega Kylian Mbappé contra la Real Sociedad?
Kylian Mbappé no es titular hoy con el Real Madrid ante la Real Sociedad. El delantero francés llegaba con molestias a este partido tras una semana en la que sintió que algo no estaba bien en su rodilla. Esto le llevó a entrenar al margen tanto el miércoles como el pasado jueves y, pese a ejercitarse con sus compañeros este viernes, Álvaro Arbeloa ha preferido mimarle y dejarle en el banquillo.
Alineación de la Real Sociedad
Esta es la alineación de la Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Aihen Muñoz, Gorrotxategi, Yangel Herrera, Soler, Marín Wesley Ribeiro, y Oyarzabal.
𝗫𝗜 | Los elegidos para el Bernabéu. 𝗚𝗢𝗔𝗭𝗘𝗡!#RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/YAI6tjmMSo
— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 14, 2026
Alineación del Real Madrid
Esta es la alineación del Real Madrid esta noche: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Güler, Tchouaméni, Camavinga; Gonzalo y Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @RealSociedad
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/3CUnRo7b5C
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 14, 2026
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo entre el Real Madrid y la Real Sociedad desde el Santiago Bernabéu. Los blancos se juegan dormir líderes esta noche y la del domingo, ya que el Barcelona juega el lunes esta jornada. El duelo ante los vascos puede meter presión a los culés, que juegan derbi ante el Girona. Por su parte la Real Sociedad, octava, enlaza varias jornadas sin perder y mostrará resistencia.
El Real Madrid comienza contra la Real Sociedad 10 días en los que pondrá en juego parte de sus opciones de la temporada. Los blancos afrontan un partido complicado contra los donostiarras en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 24 de Liga. Los de Arbeloa intentarán meter presión al Barça antes de la disputa de su partido esta jornada, este próximo lunes. Sigue en directo el partido entre Real Madrid y Real Sociedad con los comentarios en vivo, ocasiones, goles y resultado.
Real Madrid – Real Sociedad, en directo
A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Real Sociedad hoy
El organismo rector del fútbol español ha fijado este atractivo duelo de la jornada 24 para el sábado 14 de febrero, a partir de las 21:00 horas (20:00 en Canarias). El balón echará a rodar en el feudo de Concha Espina a la hora prevista y, salvo contratiempos, no se esperan incidencias en los alrededores del estadio.
Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Real Sociedad en directo por TV online y en vivo
Movistar+ es una de las plataformas que posee los derechos televisivos del campeonato y será la encargada de ofrecer en directo este Real Madrid – Real Sociedad a través del canal Movistar LaLiga. Para seguir el encuentro será imprescindible contar con una suscripción, ya que el partido no se emitirá en abierto.
Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Real Sociedad
Quienes no puedan ver el encuentro por televisión ni en plataformas digitales tendrán la opción de seguirlo gratuitamente a través de la radio. Emisoras como COPE, Cadena SER, RNE, Onda Cero y Radio Marca conectarán con el estadio para narrar minuto a minuto todo lo que ocurra en la capital.
Quién es el árbitro del partido Real Madrid – Real Sociedad
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Francisco José Hernández Maeso como árbitro principal del encuentro. En el VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, encargado de revisar las acciones polémicas.
Min 44
¡La que ha tenido Vinicius!
Él se lo guisa y él se lo come. Muy bien el brasileño para penetrar en el área y recortar rompiendo la cintura a su par, dejándole el espacio para disparar. Es otro defensor el que bloquea la pelota a córner.