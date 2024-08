Una plantilla «cerrada»… que se puede abrir

Carlo Ancelotti se mostró firme al asegurar en su primera rueda de prensa que la plantilla del Real Madrid «está cerrada». No sería la primera vez que el técnico italiano tiene que comerse sus propias palabras cuando los hechos le llevan la contraria, pero Carletto no hizo sino transmitir el sentimiento que hay en el club blanco en cuanto a que no hace falta fichar un central tras la decisión de Leny Yoro de irse al Manchester United.

Zanjado el asunto del central con la negativa del Real Madrid a fichar un plan B perdido ya Yoro, el club madridista no descarta que haya alguna salida en las próximas tres semanas. Es decir, de aquí al cierre del mercado. Futbolistas como Lunin, Vallejo o Ceballos podrían abandonar el Real Madrid si traen una oferta que encaje a todas las partes, porque el primero será suplentísimo de Courtois y los dos últimos tendrán problemas para entrar en las convocatorias.

En el Real Madrid están pendientes de la decisión que tome Lunin. Si el meta ucraniano acepta la oferta de renovación que tiene sobre la mesa, el club blanco dará por cerrada la plantilla… al menos hasta el mercado de invierno. Si Lunin la rechaza y decide irse a la Premier, el Madrid negociará con el club que le quiera con un precio de salida de 30 millones.

El Chelsea es el equipo que más interés ha mostrado en el fichaje de Lunin. Curiosamente, el club blue es también el propietario de los derechos de Kepa, el portero que querría Ancelotti para suplir al ucraniano. Si desde Stamford Bridge se va en serio a por Lunin, no será complicado cerrar una operación que incluya también el regreso del meta vasco a la casa blanca, donde dejó una magnífica impresión en todos los que trataron con él: compañeros, cuerpo técnico y empleados del club.

Vallejo, ¿regreso y salida?

En defensa el único jugador que podría salir es Jesús Vallejo, que está en su última temporada de contrato en el Real Madrid y que ha regresado a Valdebebas después de un decepcionante año de cesión en el Granada donde estuvo, como tantas otras veces, lastradísimo por las lesiones. Si Vallejo se queda, a Ancelotti no le estorba porque sabe que es un chico comprometido y serio que jamás ha creado un problema.

Además, si hay una demarcación en la que el Real Madrid va corto de especialistas después de la marcha de Nacho a Arabia Saudí es la de central. Rüdiger y Militao arrancarán, si no hay contratiempos, la temporada como titulares y Vallejo sería el tercer central disponible, aunque el comodín Tchouaméni también estaría por delante del zaragozano.

La realidad de Vallejo es que no tiene ofertas o al menos ofertas que le puedan interesar, por lo que el jugador prefiere apurar su contrato en el Real Madrid a riesgo de pasarse un año casi en blanco antes que emprender una aventura exótica e incierta que pueda suponer un punto de inflexión a la baja en una carrera que prometía mucho cuando era el capitán de la selección española sub-21.

El tercer futbolista que podría salir de la «plantilla cerrada» es Dani Ceballos. El centrocampista utrerano volverá a tener por delante a los Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Bellingham y Modric, por lo que sus opciones de tener minutos son francamente reducidas. Ni siquiera la retirada de Kroos le despeja el panorama a un Ceballos que llegó a ser importante hace dos temporadas, pero al que una inoportuna lesión en la última pretemporada le lastró todo el año.

La decisión de Ceballos

Esta temporada puede ser la última oportunidad de Ceballos de triunfar en el Real Madrid pero también podría ser el momento perfecto para salir del club blanco y volver a encauzar una carrera que incluso llegó a llevarle a la selección absoluta de la mano de un Luis de la Fuente que siempre contó con el utrerano cuando dirigía la sub-21.

En el caso de que jugadores como Vallejo o Ceballos salieran del Real Madrid en las próximas semanas, es poco probable que el club blanco acudiera al mercado sino que optaría por rellenar esas fichas con futbolistas de la cantera a la espera de cubrir las necesidades del equipo de Ancelotti en los primeros meses de competición cuando se abra el mercado de invierno.