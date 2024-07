Florentino Pérez elogia a Nacho: «Una de las carreras más grandes del Real Madrid y del fútbol español»

El Real Madrid despidió a Nacho Fernández y Florentino Pérez le dedicó un emotivo discurso. El que ha sido último capitán del conjunto blanco se despidió del equipo de su vida, el único en el que ha militado, y el presidente quiso recordarle como «protagonista de uno de los mejores ciclos ganadores de nuestra historia». El mandatario fue el primero en tomar la palabra en el acto y no dudó en deshacerse en elogios hacia él, catalogando su carrera en el club como «una de las más grandes del Real Madrid y del fútbol español», debido a los títulos que ha cosechado.

Florentino Pérez comenzó dejándole claro a Nacho que el madridismo está «orgulloso de haber contado contigo durante estos 23 años», puesto que el alcalaíno llegó al club en 2001, siendo apenas un niño. «Has jugado en todas las categorías, has sido protagonista de uno de los ciclos ganadores de nuestra historia», señaló, antes de recordarle todos los éxitos logrados en este tiempo.

«En 2012 te convertiste en jugador del primer equipo. Es difícil imaginar que aquel niño es uno de los únicos en alcanzar ese récord que poseía uno de nuestros mitos, como es Gento, ganador de seis copas de Europa», ha indicado el presidente. También ha querido recordarle como el máximo ganador de la historia del Real Madrid, con 26 títulos. «Todos logrados con el sello de los valores del nuestro club», ha puntualizado.

Dada esa trayectoria, Florentino ha reconocido que Nacho tiene «derecho a elegir» su «futuro», algo que ha hecho durante la Eurocopa, cuando decidió irse a Arabia Saudí. Como ha reconocido después el jugador, el club en todo momento le esperó a que tuviera todo atado.

El acto ha estado cargado de emotividad para despedir al último capitán del Real Madrid. Con la presencia de varios jugadores del primer equipo, Carlo Ancelotti, familiares, leyendas y directivos del club, Nacho se despidió y lo hizo emocionado. No era para menos, puesto que abandonaba la que ha sido su casa, emocionó al despedirse de la que ha sido su casa desde 2007 (año en el que ingresó en las categorías inferiores de la entidad) y la que lo será por siempre. Nacho Fernández pasó por todas las categorías de la cantera del Real Madrid para acabar triunfando en el primer equipo.

Florentino se rinde a Nacho

«Durante tu trayectoria has sido un ejemplo de esos valores. Aquí has crecido, junto a tu hermano Álex. Has sido y serás un ejemplo de superación, a pesar de las adversidades y los momentos difíciles», ha seguido diciéndole Florentino Pérez. También ha destacado todo lo conseguido en su último año: «Aquel niño ha formado una familia que siempre está contigo. Hoy, todos ellos están orgullosos del gran capitán que levantó la decimoquinta Copa de Europa en Wembley».

«Ha sido un año espectacular, con un colofón que nos ha hecho felices a todos los españoles. Enhorabuena por la Eurocopa conseguida. Estamos hablando de una de las carreras más grandes del Real Madrid y del fútbol español. Llevas siempre nuestro cariño y admiración. Sabes bien que esta es y será siempre tu casa. Muchas gracias, querido Nacho», ha finalizado al respecto Florentino Pérez.