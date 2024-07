No pudo contener la emoción: Nacho rompió a llorar en su despedida con el Real Madrid

Nacho Fernández no pudo contener la emoción en su despedida como jugador del Real Madrid. El capitán puso fin a 23 años en el conjunto blanco con un emotivo discurso en el que no pudo contener la emoción. El central rompió a llorar en su último acto como jugador del club, antes de marcharse a Arabia Saudí. Hizo un repaso por toda su trayectoria, desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, al que llegó en 2012.

«Es el final más bonito que podía imaginarme, siendo capitán de mi club, ganando títulos y sintiéndome importante», ha señalado antes de iniciar una ronda de agradecimientos a todos los estamentos del club, empezando por el presidente, Florentino Pérez, y de romperse por momentos por la emoción.

Nacho no ha tardado en emocionarse. De hecho, en el momento en el que ponían un vídeo repasando sus mejores momentos con la elástica madridista, el jugador no podía contener las lágrimas. Todo, antes de dar un emotivo discurso en el que se ha despedido del Real Madrid.

Una vez que ha empezado a hablar, Nacho no ha tardado en romperse. Sobre todo, al señalar que lleva «20 años haciendo el mismo camino para jugar y entrenar». «Saliendo de mi casa para llegar a la otra casa y llegando a mi otra familia», ha indicado antes de romper a llorar.

También ha hablado en el acto Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid no ha dudado en elogiar toda la carrera del capitán del conjunto blanco. «En 2012 te convertiste en jugador del primer equipo. Es difícil imaginar que aquel niño es uno de los únicos en alcanzar ese récord que poseía uno de nuestros mitos, como es Gento, ganador de seis copas de Europa», ha indicado el presidente. También ha querido recordarle como el máximo ganador de la historia del Real Madrid, con 26 títulos. «Todos logrados con el sello de los valores del nuestro club», ha puntualizado.

«Ha sido un año espectacular, con un colofón que nos ha hecho felices a todos los españoles. Enhorabuena por la Eurocopa conseguida. Estamos hablando de una de las carreras más grandes del Real Madrid y del fútbol español. Llevas siempre nuestro cariño y admiración. Sabes bien que esta es y será siempre tu casa. Muchas gracias, querido Nacho», ha finalizado al respecto Florentino Pérez.

Nacho, emocionado en su despedida

Además, Nacho ha querido agradecer al presidente Florentino que le haya «esperado a tener cerrado» su futuro para tomar una decisión final sobre su continuidad en el club. Además, ha querido dedicarle unas palabras a sus padres, a su abuela, a sus hermanos, a sus amigos y, sobre todo, a su mujer y a sus cuatro hijos. A éstos últimos les ha lanzado un mensaje: «No os preocupéis, el Real Madrid siempre será nuestra casa».

Por último, también ha querido lanzar un mensaje a la afición, señalando cómo quiere que se le recuerde. «Quiero que me recordéis como un canterano que dio todo por este club», ha destacado Nacho. «Soy y seré feliz. Me siento el canterano más afortunado de todos desde que llegué aquí. Muchas gracias a la afición, que siempre me ha querido y apoyado», ha finalizado.