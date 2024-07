El Real Madrid le hará un acto de despedida a Nacho este miércoles a las 13:00 horas

El Real Madrid ha comunicado cuando tendrá lugar la despedida que le tiene preparada a Nacho Fernández y no habrá que esperar mucho porque será este miércoles 24 de julio a las 13:00 horas en la Ciudad Real Madrid. A su lado estará el presidente Florentino Pérez en este acto de homenaje al capitán, que se marcha tras 14 años defendiendo el escudo con el primer equipo y después de toda una vida de blanco. Su destino, conocido desde hace cerca de un mes, es el Al-Qadsiah de Arabia Saudí, con el que no ha sido presentado todavía.

«El Real Madrid C. F. comunica que el próximo miércoles 24 de julio, a las 13:00 h, tendrá lugar en la Ciudad Real Madrid un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Nacho Fernández, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez», informó la entidad madridista en sus redes sociales.

El club blanco había esperado pacientemente a que Nacho decidiera su futuro y una vez aclarado, siguió aguardando a que finalizara su exitosa participación en la Eurocopa para brindarle la despedida que se merece. El defensa pasará por un lugar por el que desfilaron en el pasado las leyendas del Real Madrid, como Iker Casillas, Sergio Ramos… o de forma más reciente Marcelo o Casemiro hace dos años.

El pasado 27 de junio, Nacho confirmó en una rueda de prensa desde la concentración de España en Donaueschingen cuál sería su siguiente club tras dejar el Real Madrid. «No se ha hecho nada oficial, pero me voy al equipo de Michel, al Al-Qasdiah», comentó ante los periodistas en una conferencia llena de expectación, ya que era la primera vez que el central rompía su silencio tras hacerse oficial su marcha del conjunto blanco. Minutos después, el propio club lo hizo oficial en las redes sociales.

En aquella rueda de prensa, Nacho confirmó lo que contó OKDIARIO, que no es otra cosa que el Real Madrid le ha esperado hasta el final. «Mi confianza con el club es tan grande, que ellos me han esperado para que yo tuviera el equipo firmado. Tengo mucho que agradecer. Me hubiera encantado tener algo firmado antes. El club se ha portado tan bien que me decía que si quería cambiar de opinión», señaló.

Además, confesó que le hubiese gustado una despedida como la de Toni Kroos, aunque no la necesite: «Me hubiera encantado despedirme como Kroos, pero no necesito una despedida así para saber lo que me quieren en este club. ¿Qué me hubiera gustado? Sí. ¿Qué lo haremos de otra manera en el futuro? Seguro que también».

Seguramente no sea tan brillante como la del alemán en el Santiago Bernabéu después de la última jornada de Liga contra el Betis, pero sí igual o más de emotiva. Nacho firmará un contrato donde recibirá menos dinero de lo que percibe en el Real Madrid, pero ganará más, ya que en Arabia Saudí no se tributa al estado, por lo que el sueldo va íntegramente al jugador. Por lo tanto, percibirá una cantidad cercana a los 10 millones de euros.

La vida de blanco de Nacho

Nacho ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid el 1 de julio de 2007 para formar parte del Alevín A. Desde ese momento, pasó todos los equipos de La Fábrica hasta llegar al Castilla, donde capitaneó al último primer filial madridista que ascendió a Segunda División.

De la mano de José Mourinho ascendió al primer equipo y con Carlo Ancelotti en su primera etapa se empezó a consagrar. Desde ese momento ha demostrado una profesionalidad y una calidad que siempre le han convertido en un jugador capital dentro de la plantilla. Su profesionalidad y su calidad, esa que muchas veces no destaca y se debería hacer más, siempre le ha permitido tener su sitio en el equipo.

Ahora, dejará el club tras haber ganado 26 títulos, siendo junto a Luka Modric el más laureado de la historia de la entidad madridista. El último, la decimoquinta Champions League que él mismo levantó. Esta fue su sexta Copa de Europa, la que le permitió igualar a Paco Gento.

Nacho ha cumplido todos los objetivos que se ha propuesto como jugador del Real Madrid, pero lo que no podrá es entrar en el selecto club de los One Club Man. Sólo cuatro jugadores lo han conseguido en la historia blanca. Zárraga, Camacho, Chendo y Sanchís. El canterano podría haber sido el quinto, pero ha tomado la decisión de dar un paso al lado.