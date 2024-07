Lucas Vázquez: «Florentino Pérez es el máximo representante de la grandeza del Real Madrid»

Después de la renovación de Luka Modric hasta el 30 de junio de 2025, fue el turno de Lucas Vázquez el siguiente en ampliar su vínculo con el Real Madrid hasta la misma fecha. El lateral gallego, tras rubricar la firma, llevó a cabo una entrevista con los canales oficiales del club para reconocer que «es algo que estaba esperando y que me llena de alegría y de ilusión. Jugar aquí es algo especial y lo podré contar durante muchos años a mis hijos».

«El Real Madrid es mi casa y el sitio al que llegué con 16 años. Llevo más de la mitad de mi vida aquí. Me ha ayudado a formarme como persona y como futbolista. Es algo importantísimo en mi vida. Me siento orgulloso de no haber perdido nunca la ilusión por llegar a conseguir mi sueño y lo que deseaba desde pequeño, que era jugar en el primer equipo», comentó el futbolista del conjunto blanco.

«Un futbolista está en continuo aprendizaje. Año tras año siempre intento mejorar y ponerme nuevas metas y retos. Es la base para tener esa motivación y esa hambre de querer siempre ganar y mejorar. Es algo que también te inculcan en la cantera del Real Madrid», continuó Lucas Vázquez.

Sobre Florentino Pérez y todo lo que ha logrado estos años: «El presidente es el máximo representante de la grandeza del Real Madrid. Todo lo que ha construido en la trayectoria que lleva al frente del club habla por sí solo. Es el presidente con más títulos de la historia y es un orgullo estar aquí con él».

Lucas Vázquez se convertirá en tercer capitán del primer equipo tras la salida de Nacho y Kroos: «Es muy bonito y especial. Dar ese paso de estar entre los cuatro capitanes afianza un poco los años que llevo en la plantilla. Voy a intentar ayudar al equipo a seguir en esta línea de ganar».

«Siento mucho orgullo. Es algo increíble y que si me lo llegan a decir hace unos años no lo hubiese creído. Es un sueño para mí y para todos los compañeros. Estamos haciendo las cosas muy bien y se ve reflejado en esas Champions», dijo sobre las cinco Champions League que ya tiene en su palmarés.

«En el vestuario tenemos un sentimiento de alegría. Hemos sabido compaginar muy bien a los veteranos con los jóvenes y hemos conseguido ese equilibrio que hace que nuestra fuerza sea muy grande y que en momentos delicados, en los que no lo estamos pasando tan bien, el equipo tire para adelante»

Lucas Vázquez habla de la temporada

«Lo que nos gusta a los jugadores es ganar títulos y conseguir trofeos. Estamos acostumbrados a esa exigencia y vamos a luchar por los siete títulos. Ojalá podamos conseguirlo», opinó sobre la próxima temporada. «Jugar en el Bernabéu siempre es especial. Ahora con el nuevo estadio, como está diseñado con el techo cerrado, es algo increíble. No sólo a nosotros sino también a los jugadores que vienen a jugar aquí, les causa una emoción tremenda», añadió sobre el Santiago Bernabéu.

Para terminar, el gallego opinó sobre la llegada de Mbappé: «Kylian es un jugador especial, de los que ha nacido para jugar en el Real Madrid. Tenemos un año apasionante por delante. Añadimos muchísimo talento al que teníamos ya con Vini Jr., Rodrygo, Jude… Todos los que tenemos en la parte de arriba. Que venga Mbappé es algo increíble y vamos a disfrutar mucho durante esta temporada y sobre todo a conseguir títulos».