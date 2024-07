Ancelotti: «La plantilla está cerrada»

Carlo Ancelotti se ha pronunciado de cara al primer partido del Real Madrid esta pretemporada y ha sorprendido diciendo que «la plantilla está cerrada» al ser preguntado sobre posibles llegadas y salidas. Y con parte de ese equipo se planta el conjunto blanco en Chicago, puesto que la mayoría de sus jugadores están aún de vacaciones. Por ello, el técnico considera que «es un buen momento para los jóvenes», como es el caso de Endrick, que se estrenará con 45 minutos ante el Milan.

Del brasileño ha dicho que «es muy joven» pero ha alabado sus cualidades: «Es muy potente, muy rápido. No le voy a pedir mucho porque tenemos que tener en cuenta que es un momento ilusionante para él. Mañana jugará 45 minutos. Estamos encantados de tenerle con nosotros». También ha desmentido que hubiera cualquier tipo de conflicto entre Rüdiger y el delantero, dejando claro que el alemán es «un gran compañero».

Sobre la extraña pretemporada del equipo, Ancelotti ha destacado su particularidad, «porque poco a poco están volviendo los jugadores». No poder contar con la mayoría de ellos le ha permitido «evaluar bien a los jóvenes de la cantera», hasta el punto de llevarse a 12 a Estados Unidos. Considera, además, que «no es como la temporada de hace unos años», puesto que en esta ocasión, las promesas formadas en La Fábrica «llegan preparados» y que «es un buen momento» para ellos.

«La verdad que no estoy preocupado porque tenemos una gran plantilla en todas las posiciones. Se ha incorporado Kylian que es un jugador fantástico y, como he dicho, no tenemos mucho tiempo para preparar los primeros partidos, pero los jugadores volverán en buena forma. Tienen un programa que empieza 15 días antes de su llegada», ha señalado el técnico sobre las vacaciones de sus jugadores y el inicio de la preparación sin ellos.

Para la Supercopa será para cuando cuente con ellos. Entonces, el técnico contará ya con todos sus hombres:»Está lejos todavía. Nos tenemos que enfocar en lo que tenemos ahora. Tenemos a Courtois, Modric, Ceballos, Arda Güler, Endrick… el equipo es competitivo para mañana».

Ancelotti da por «cerrada» la plantilla

Aunque lo más sorprendente ha sido cuando Carlo Ancelotti ha desvelado que no se esperan más fichajes –tampoco en defensa– y que no habrá más salidas que las que ya se han producido en el Real Madrid: «La plantilla está cerrada. Ha vuelto Vallejo, Alaba se está recuperando y los jóvenes que están entrenando con nosotros tienen calidad. En esta posición estamos muy bien cubiertos. No hay salidas porque todos quieren quedarse».

Sobre todo, ha querido destacar la presencia de «Joan Martínez, Jacobo Ramón o Raúl Asencio» como recursos de los que poder tirar para la zaga, además de hablar de dejar claro que «Alaba volverá» una vez que se recupere. También ha querido referirse a la marcha de Toni Kroos: «Nos falta Kroos, pero tenemos todas las posibilidades del mundo para reemplazarlo, de manera distinta, obviamente, porque no hay un jugador con la calidad que tiene él».

«El juego vertical también era lo que queríamos con Kroos. Siempre es la idea que tenemos. Bellingham es un jugador que tiene calidad para llegar al área, cuanto más cerca del área, mejor. Tenemos a Modric, Tchoaumeni, Valverde… Tenemos la idea de defender bien y repetir lo que hicimos bien el año pasado», afirmó el italiano.

No ha querido dejar pasar la oportunidad para hablar del «proyecto» del club: «Este club ha sido capaz de construir un proyecto gracias a quien gobierna este club: presidente y director general. Capaces de construir en el tiempo una plantilla espectacular. Esta es la llave de por qué el Real Madrid es el equipo más grande del mundo».

Una temporada eterna

«La temporada fue fantástica. Fuimos capaces de crear un buen espíritu de equipo, de superar las lesiones. Nos obligaron a mejorar nuestro espíritu colectivo. Como Fran García, como Joselu. Todos los jugadores que no estaban en el once inicial apoyaron mucho al equipo», ha destacado sobre el pasado curso.

Por último, se ha referido a la que está por empezar. A pesar de que será larga, el técnico ha destacado que «ojalá» la temporada sea larga. «Esto es lo que queremos cuando empieza una temporada, ser competitivos en todas. No tenemos un plan físico porque si juegas todas las competiciones es muy complicado. Creo que llegaremos en buena condición a final de temporada. Pensaremos en hacer descanso individual, esto puede ser una idea nueva», ha revelado Ancelotti.