Ceballos se arrepiente de su decisión

Dani Ceballos se ha dado de bruces con la cruda realidad. La falta de minutos en un Real Madrid que tiene una de las mejores plantillas del panorama futbolístico mundial y que, la próxima temporada, amenaza con mejorarla. De momento, Mbappé y Endrick ya son una realidad. El utrerano renovó al término del pasado curso, con una subida de sueldo añadida, hasta 2027. Estaba convencido de que tras una temporada en la que asumió el papel de jugador de rotación con ciertas garantías, el curso que recién ha terminado iba a ser muy parecido, pero nada más lejos de la realidad.

El papel de Ceballos ha sido muy poco relevante. Las lesiones que ha sufrido le han ido poco a poco apartando de la rotación hasta ser prácticamente irrelevante para Ancelotti. Y, lo peor para sus intereses, es que parece complicado que de cara a la próxima temporada su situación vaya a mejorar lo más mínimo.

En el Real Madrid son plenamente conscientes de que Ceballos no está contento con su situación. De alguna manera, se puede decir que se arrepiente de la decisión tomada el pasado verano, cuando hubiese tenido salidas más que interesantes, donde si no le igualaban el sueldo que cobra en el conjunto blanco, iba a ser muy bueno y, lo más importante, podría haber sido mucho más protagonista.

Mientras, en el Real Madrid no tiene el más mínimo cargo de conciencia por haberle ofrecido la renovación, ya que fue Ceballos el que dijo «sí». El club blanco, al igual que Ancelotti y sus propios compañeros, le transmitieron que tras lo mostrado el curso anterior, podía seguir sumando, aunque finalmente las cosas no salieron como se podían esperar en un primer momento. Eso sí, lo que tiene claro la entidad es que no regalarán a un futbolista con contrato y que puede tener mercado.

Ofertas sí, regalos no

El Real Madrid escuchará este verano ofertas por Dani Ceballos, pero no le dejarán salir por una cantidad inferior a los 15 millones de euros. El club blanco no tiene la necesidad de vender a un jugador que la pasada temporada renovó, por lo que tiene contrato. Si pide salir se le buscará un acomodo, pero siempre que todas las partes salgan ganando.

En el conjunto blanco, de hecho, saben perfectamente que la temporada pasada estuvieron acertados renovando a Ceballos, ya que de esa manera no evitaron que se marchara gratis, tal y como sucedió con Asensio. Ahora, el Real Madrid tiene la sartén por el mango y, aunque entenderían que el utrerano pidiese salir, algo que escucharían y valorarían, no le regalarán.

La marcha de Kroos ha dejado un hueco en el centro del campo que no tiene su nombre. Modric continúa y la idea es que Arda Güler retrase su posición. Tampoco se debe olvidar que Bellingham, aunque brilla cerca del área, puede jugar de ‘8’. Es decir, que se queda sin sitio.

El Atlético, al acecho

Tal y como contó OKDIARIO, Diego Pablo Simeone estaría encantado de reforzar su plantilla con un jugador como Ceballos y el todavía futbolista del Real Madrid tiene muy claro que, si puede salir, quiere seguir jugando en España y, si es posible, no moverse de la capital, donde está muy feliz. Sólo cambiaría Madrid por Sevilla, pero el Betis parece que en estos momentos no es una opción.

El interés del Atlético de Madrid por Ceballos viene de lejos. La pasada temporada, cuando acababa contrato con el Real Madrid y podía irse del club blanco libre, la entidad rojiblanca se interesó por el andaluz, pero, finalmente, terminó renovando y no escuchó los cantos de sirena que llegaron desde el Metropolitano.

Finalmente, Ceballos terminó renovando con el Real Madrid y no escuchó los cantos de sirena del Atlético de Madrid. Esta temporada, las cosas no le han salido como esperaba y ahora sí está decidido a hacer las maletas, mientras que la entidad rojiblanca vuelve a estar atenta por si puede hacerse con su fichaje. Simeone estaría encantado.

Por otro lado, como es habitual, el Betis sonará, aunque los verdiblancos no pueden pagar ni el fichaje ni su ficha. Lo que sí tiene claro el jugador del Real Madrid es que si terminase saliendo del club blanco, quiere seguir jugando en España, por ello el Metropolitano es una opción más que interesante.