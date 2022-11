A Marco Asensio le quedan 40 días para ser libre de fichar por cualquier club del mundo, incluido el Barcelona, claro. Sin embargo, en el Real Madrid no se inmutan con los plazos ni están dispuestos a entrar en una subasta para renovar al mallorquín, que tiene sobre la mesa suculentas ofertas de la Premier y del club azulgrana.

El Real Madrid está dispuesto a plantearle a Marco Asensio una oferta justa, superior a la que le hizo a la baja la pasada temporada aunque menor de la que le ofrecen varios clubes ingleses. Esa oferta de renovación, que caducará en su día, será inamovible. Si Marco quiere seguir, el club blanco estará encantado. Si prefiere el dinero de cualquier otra oferta, el Madrid le agradecerá los servicios prestados y no entrará en contraofertas.

Ancelotti ha sido el mayor valedor de Marco Asensio. El técnico ha sabido esperarle en las malas y, gracias al cambio de actitud del propio futbolista, motivarle para que vuelva a ser un jugador más que útil para el Real Madrid. Carletto quiere que Asensio se quede en el equipo para seguir sacándole partido a un jugador que tiene un cañón en su pierna izquierda y que puede jugar en varias posiciones del campo.

Asensio se lo piensa

Marco Asensio no quiere ni hablar ni siquiera pensar en su futuro estos días. Sólo piensa en hacer un buen Mundial en Qatar y disfrutar de su mejor momento como futbolista después de su lesión. El futbolista no cierra la puerta a renovar con el Real Madrid ni tampoco a irse. «Se habla de que estoy haciendo cambiar de opinión al Real Madrid. Pero yo siempre he intentado dar lo máximo que llevo dentro y después ya se sabrá», dijo Asensio en Radio Marca. Y añadió: «El que decide, también, es el club, no solo depende de mí. Tras el Mundial, ambos tomaremos una decisión. ¿Que si quiero renovar? Ojalá se pueda dar y yo ser muy feliz en el Real Madrid muchos años, ojalá se dé todo para quedarme 10 años más».

En todo caso, el futuro de Marco Asensio no se resolverá hasta después del parón navideño. El mallorquín tendrá entonces la sartén por el mango y deberá decidir si quiere que su futuro sigue pintando en blanco o emprender una nueva aventura con una suculenta prima de fichaje y un sueldo mucho mayor al que le ofrecerá el Real Madrid.